Der Hollywood-Schauspieler Anthony James ist tot. Das berichten die US-Filmblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" unter Berufung auf eine Todesanzeige eines Bestattungsinstituts in Cambridge, Massachusetts. Demnach starb James an den Folgen einer Krebserkrankung. Er wurde 77 Jahre alt.

Anthony James, der eigentlich James Anthony hieß, wurde am 22. Juli 1942 in Myrtle Beach, South Carolina geboren. Er war das einzige Kind einer griechischen Einwandererfamilie. Sein Vater, ein Restaurantbesitzer, starb, als Anthony acht Jahre alt war. Zehn Jahre später zog er zusammen mit seiner Mutter nach Los Angeles. Hier nahm Anthony Schauspielunterricht, den er sich als Reinigungskraft finanzierte.

Seinen ersten Auftritt hatte der große, schlaksige Mann in einer Folge der Fernsehserie "T.H.E. Cat" (1966). Ein Jahr später spielte er in dem Oscar-prämierten Kriminalfilm "In der Hitze der Nacht" einen rassistischen Imbissbesitzer. In den darauffolgenden Jahren wurde er aufgrund seines Aussehens vor allem für Rollen als Bösewicht besetzt: So spielte James unter anderem in dem Actionfilm "Fluchtpunkt San Francisco", dem Western "Ins Herz des wilden Westens" und in der Komödie "Die nackte Kanone 2 1/2" mit. Außerdem war er in einer Folge der Serie "Raumschiff Enterprise – Das letzte Jahrhundert" (1988) sowie in drei Folgen der Serie "Das A-Team" (1984-1986) zu sehen.

Nach seinem Auftritt in dem ebenfalls Oscar-prämierten Western "Erbarmungslos" (1992) von Clint Eastwood beendete Anthony James seine schauspielerische Karriere. Fortan widmete er sich der Malerei und dem Schreiben: Im Jahr 1994 veröffentlichte er den Ausstellungskatalog "Language of the Heart" mit eigenen Gedichten und Gemälden. Außerdem wurden seine Bilder in Galerien in New York, Miami und Boston ausgestellt. Im Jahr 2014 erschien schließlich seine Autobiografie "Acting My Face: A Memoir".

