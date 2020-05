Virtuelle Reunion für den guten Zweck

Was für ein Wiedersehen! Gemeinsam kämpften sie gegen Sauron, nun treffen sich die "Herr der Ringe"-Stars in einem ganz besonderen Videochat.

Fast 20 Jahre ist es her, dass die "Herr der Ringe"-Trilogie die Kinos eroberte und die einzelnen Teile als Oscar-Abräumer zu den erfolgreichsten Filmen weltweit wurden. Nun sorgt Corona für eine Reunion der Schauspieler: In seiner quarantänefreundlichen Web-Show "Reunited Apart" bringt Schauspieler Josh Gad Stars von früheren Klassikern wieder zusammen – und rief auch die "Herr der Ringe"-Stars dazu auf, sich per Video zu treffen.

In einem kurzen Teaser gab Gad bereits einen kurzen Einblick in die gemeinsame Video-Session. Diese wird dann auf dem YouTube-Kanal von Josh Gad hochgeladen, wo auch schon der Teaser zu sehen ist. Wie in dem kurzen Video bereits deutlich wird, werden Stars wie Elijah Wood (Frodo), Ian McKellen (Gandalf), Sean Astin (Sam), Orlando Bloom (Legolas), Dominic Monaghan (Merry) und Billy Boyd (Pippin) dabei sein. Außerdem zeigt ein späterer Instagram-Post von Dominic Monaghan, dass auch noch zahlreiche weitere Stars, darunter Viggo Mortensen (Aragorn), Sean Bean (Boromir), John Rhys-Davies (Gimli), Liv Tyler (Arwen) und Regisseur Peter Jackson dazustoßen werden. Die gesamte Episode mit den Schauspielern soll am Sonntag, 31. Mai, 18.00 Uhr, ausgestrahlt werden.

Josh Gad hat "Reunited Apart" bereits drei Mal veranstaltet: Er brachte bereits die Schauspieler von "Zurück in die Zukunft", "Splash" und "Die Goonies" zusammen. Mit dem YouTube-Special will der Schauspieler Spenden für die gemeinnützige Organisiation "DigDeep" sammeln, die die Amerikaner bei der Versorgung mit sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen unterstützt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH