Serie bei ZDFneo

Von Andreas Schoettl

In der schwedischen Serie "Hidden Agenda" treffen die luxuriöse Welt der Stockholmer Anwaltskanzleien und das Milieu der organisierten Bandenkriminalität aufeinander. ZDFneo zeigt alle acht Episoden aufeinanderfolgend an nur einem Abend.

Der junge Philip Schale (Björn Elgerd) wurde gerade erst zum neuen Geschäftsführer eines Familienkonzerns ernannt. Doch bevor er überhaupt eine erste Entscheidung fällen kann, ist er auch schon verschwunden. Wurde er entführt oder Opfer eines Raubüberfalls? Zudem machen Gerüchte die Runde, er könne sich einem wachsenden Druck der Verantwortung nicht gewachsen fühlen.

Das plötzliche Verschwinden des schwerreichen Erben löst auf zwei sehr unterschiedlichen Seiten überraschende Aktivitäten aus. Um wirtschaftliche Folgen für den Konzern zu vermeiden, darf niemand vom Abtauchen Schales erfahren. Die ambitionierte Anwältin Emily Jansson (Josefin Asplund) erhält den Auftrag, ausschließlich diskret nach ihm zu suchen. Gleichzeitig wird auch der gerade erst aus der Haft entlassene Najdan "Teddy" Maksumic (Alexej Manvelov) auf den mysteriösen Fall angesetzt. Allerdings im Dienste der Unterwelt. Der Clan-Boss Isak (Mahmut Suvakci) befürchtet, dass das Verschwinden Schales allzu viel Staub aufwirbeln könnte. Denn die Spuren des vermeintlichen Opfers führen ausgerechnet in ein Viertel Stockholms, in dem er das Sagen hat.

In "Hidden Agenda", das auf einem Buch des schwedischen Bestsellerautors und Strafverteidigers Jens Lapidus basiert, prallen die luxuriöse Welt der Stockholmer Anwaltskanzleien und das Milieu der organisierten Bandenkriminalität in den Problemvierteln am Rande der schwedischen Metropole frontal aufeinander. Anfangs sind sie sich völlig fremd, doch dann müssen die Anwältin Jansson und der Ex-Häftling Maksumic über ihre eigenen Vorurteile hinweg ihren Weg einer Zusammenarbeit finden.

Wie ihre sicher geglaubten Spielregeln, Freunde und Vertraute komplett infrage gestellt werden, zeigt ZDFneo in einem Serien-Marathon. Alle acht Folgen der schwedischen Reihe sind aufeinanderfolgend zu sehen. Wie das ungewöhnliche Duo den Vermisstenfall löst, erfährt der Zuschauer sehr spät. Die Ausstrahlung der "Hidden Agenda" endet um 4 Uhr in der Nacht zum Samstag. Wem das zu spät ist: Alternativ stehen die Folgen auch in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH