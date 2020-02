Sie wissen ja, wo alles steht"

Jahrelang musste sich Hugh Grant mit Boulevardjournalisten herumärgern, die den Schauspieler bespitzelten. Warum er ihnen vergeben hat und welche kuriose Begegnung sich auf einer Party ergab, verriet der Hollywoodstar nun in einem Interview.

Viele Menschen wünschen es sich, prominent zu sein. Dass Berühmtheit aber auch ihre Schattenseiten mit sich bringt, musste Hugh Grant am eigenen Leib erfahren. Der Hollywoodstar wurde jahrelang von Boulevardjournalisten auf Schritt und Tritt verfolgt. Um möglichst exklusive Storys über den Schauspieler zu veröffentlichen, griffen Reporter zu radikalen Methoden und hörten sogar Grants Handy ab. Von bösem Blut kann heute dennoch keine Rede mehr sein, wie der 59-Jährige nun im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau erzählte. "Ein Kumpel hat einige dieser Männer sogar zu meiner Geburtstagsparty eingeladen. Er kam auf mich zu und sagte: 'Hast du schon Joe kennengelernt? Er war derjenige, der 1995 in deine Wohnung eingebrochen ist!'"

Daraufhin habe er sich mit einem Augenzwinkern an Joe gewandt und gesagt: "Willkommen auf meiner Party. Bedienen Sie sich selbst, wenn Sie einen Drink wollen, Sie wissen ja, wo alles steht!" Viele der Privatdetektive, die ihn einst bespitzelten, habe er mittlerweile kennengelernt, so Grant. "Viele von ihnen waren zwischenzeitlich im Gefängnis und sind jetzt auf ihre Chefs sauer, weil die nicht bestraft wurden. Nun wollen sie mithelfen, die auch hinter Gitter zu bringen", beschrieb der Schauspieler. Generell sei er ein Typ, der leicht vergeben könne, meinte Grant.

Ab 27. Februar ist Hugh Grant an der Seite von Charlie Hunnam ("Sons of Anarchy") in der Action-Komödie "The Gentleman" zu sehen. Im Film von Regisseur Guy Ritchie spielt Grant den durchtriebenen Erpresser Fletcher, der Londons Gangster gegeneinander ausspielen will. Auch Matthew McConaughey und Jeremy Strong gehören zum hochkarätigen Cast.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH