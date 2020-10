Film im ZDF

Von Jasmin Herzog

So geht James Bond im 21. Jahrhundert – ohne die Tradition der Reihe zu vergessen. Dieser Film zauberte ein Lächeln auf die Gesichter der 007-Fans.

Was war das für ein hin und her mit dem Kinostart seines letzten Auftritts als berühmtester Geheimagent der Welt: Für "Keine Zeit zu sterben" von Regisseur Cary Fukunaga schlüpfte Daniel Craig ein letztes Mal in die Rolle des James Bond. Sein Abschied von der ikonischen Figur, der aufgrund der Corona-Pandemie mehrmals verschoben werden musste, wird nun am 31. März 2021 in den hiesigen Kinos zu sehen sein. Dabei wird sich der fünfte "007" mit Craig wohl in erster Linie am grandiosen dritten Teil messen müssen. Denn mit "Skyfall" (2012) gelang Regisseur Sam Mendes ("American Beauty") nicht weniger als die Rettung einer der populärsten und erfolgreichsten Filmreihen vor ihrem Untergang.

Der 23. Bond-Film ist modern und klassisch zugleich: 21. Jahrhundert und doch tief verwurzelt in der Tradition der Agentenreihe. Nun wiederholt das ZDF den herausragenden Blockbuster zur Primetime.

Es ist keine große Organisation, mit der sich James Bond (Daniel Craig) in "Skyfall" auseinandersetzen muss. Streng genommen ist es nur eine einzige Person und ihr Motiv ist simpel: Rache. Javier Bardem spielt diesen Raoul Silva, der sich zum Ziel gesetzt hat, den britischen Geheimdienst MI6 zu zerstören. Gekonnt setzt er die Tradition irrsinniger Schurken in 007-Filmen fort.

Daniel Craig lieferte mit "Skyfall" seine bisher beste, weil charakterstärkste Leistung in der traditionsreichen Rolle ab. Dieser 007 ist meistens todernst, zielorientiert und vor allem schweigsam wie nie zuvor. Dies, verbunden mit einer kraftvollen Bildsprache, verleiht seiner Figur eine Form von Macht und Bedrohlichkeit, wie man sie allenfalls bei Sean Connery und später bei Timothy Dalton sah.

Obwohl der 52-jährige Brite seinen Designeranzug noch nicht einmal final an den Nagel gehängt hat, ranken sich schon seit langem Gerüchte um seine Nachfolge. So wurde unter anderem bereits Idris Elba als neuer Bond gehandelt. Angeblich wurden jetzt Nägel mit Köpfen gemacht: Mehrere Medien berichteten davon, dass Tom Hardy ("Mad Max") sich die begehrte Rolle des Geheimagenten Ihrer Majestät bereits gesichert hat – offiziell bestätigt ist das allerdings noch nicht. Eines steht fest: Daniel Craig wird große Fußstapfen hinterlassen – "Skyfall" spricht da für sich.

