| Neue Staffel

Großes Familientreffen bei "Grill den Henssler": Oliver Pocher nimmt in der neuen Staffel gemeinsam mit seiner Ehefrau Amira teil. Pikant: In derselben Folge kocht auch seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden gegen den Henssler.

In der sechsten von sieben neuen Folgen, die VOX ab dem 25. Oktober immer sonntags um 20.15 Uhr ausstrahlt, sind Oliver und Amira Pocher für den Hauptgang zuständig. Alessandra Meyer-Wölden kümmert sich um das Dessert. Wer nun großes Drama erwartet, wird allerdings enttäuscht werden. Denn Pocher und seine Ex-Frau, die gemeinsam drei Kinder haben, haben auch nach ihrer Trennung offensichtlich ein hervorragendes Verhältnis. So war Meyer-Wölden zuletzt sogar bei "Pocher - gefährlich ehrlich!" zu Gast und lästerte mit viel Augenzwinkern über ihren Ex – im Beisein dessen neuer Frau Amira.

Los geht es mit den neuen Folgen, die im September unter Einhaltung eines umfassenden Hygienekonzepts wieder mit Publikum aufgezeichnet werden konnten, am 25. Oktober. Dann sind Sänger und Reality-Star Joey Heindle, Ex-Nationaltorwart Roman Weidenfeller und Moderatorin Charlotte Würdig zu Gast.

Nach zwei Staffeln ohne Publikum kann Steffen Henssler also endlich wieder unter tosendem Applaus auf die Küchenzeile springen. Und auch für Moderatorin Laura Wontorra und das Jury-Trio ist die Auftaktfolge eine besondere Sendung: Während Wontorra pünktlich zu ihrer zehnten Sendung das erste Mal vor Zuschauern steht, sind Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes die am längsten zusammensitzende Jury der "Grill den Henssler"-Geschichte! Außerdem verrät Neu-Single Charlotte Würdig in der Auftaktfolge, ob sie sich ein Tinder-Profil angelegt hat ...

Das sind die Kandidaten in der neuen Staffel:

Folge 1 (25.10.)

Vorspeise: Joey Heindle

Hauptgericht: Roman Weidenfeller

Dessert: Charlotte Würdig

Koch-Coach: Christian Lohse

Folge 2 (01.11.)

Vorspeise: Larissa Marolt

Hauptgericht: Dieter Nuhr

Dessert: Jörg Wontorra (Überraschungsgast)

Koch-Coach: Tohru Nakamura

Folge 3 (08.11.)

Vorspeise: Micky Beisenherz

Hauptgericht: Ralf Moeller

Dessert: Lilly Becker

Koch-Coach: Haya Molcho

(Nach einer Sportverletzung von Steffen Henssler ist auch Detlef Steves als Küchenhilfe in dieser Folge dabei.)

Folge 4 (15.11.)

Vorspeise: Luca Hänni

Hauptgericht: Marianne & Michael

Dessert: Chryssanthi Kavazi

Koch-Coach: Christian Lohse

Folge 5 (22.11.)

Vorspeise: Amiaz Habtu

Hauptgericht: Vera Int-Veen

Dessert: Götz Alsmann

Koch-Coach: Ali Güngörmüs

Folge 6 (29.11.)

Vorspeise: Tobias Wegener

Hauptgericht: Oliver & Amira Pocher

Dessert: Alessandra Meyer-Wölden

Koch-Coach: Mario Kotaska

Folge 7 ("Grill den Henssler - Das Weihnachtsmenü", 06.12.)

Vorspeise: Joachim Llambi

Hauptgericht: Laura Karasek

Dessert: Sonja Zietlow

Koch-Coach: Stefan Marquard

