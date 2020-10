Stets unterschätzt, da einfach zu lange durch die Teenie-Presse vereinnahmt, waren in den 90-ern Echt. Dabei haben die fünf Flensburger einen der schönsten deutschen Pop-Songs gesungen ("Du trägst keine Liebe in Dir"), einen weiteren zumindest erfolgreich gecovert ("Junimond") und am Ende mit "Recorder" eine vielversprechende Indie-Pop-Platte hingelegt. 2001 war das, die Trennung folgte ein Jahr später.

Fotoquelle: Universal