"Jean-Claude Van Johnson" bei Amazon

Das erstaunliche Comeback des Jean-Claude Van Damme

Von Andreas Schöttl

In der neuen Amazon-Serie "Jean-Claude Van Johnson" ist alles auf den einstigen Action-Helden der 1990er-Jahre Van Damme zugeschnitten. In sechs Episoden macht er sich vor allem über sich selbst lustig. Das vereint zuvor gespaltene Lager.

Da sitzt er nun, Jean-Claude Van Damme. Die früheren Muscles from Brussels! Filme wie "Bloodsport", "Universal Soldier" oder "Timecop" haben ihn zu einem der Action-Heroen der frühen 1990er-Jahre gemacht. Für einige, vor allem Jungs, war der Belgier "Mit stählerner Faust" ein echter Held. Viele andere hingegen haben seine Filme immer nur belächelt. "Nur ein Gesichtsausdruck", "schon wieder dieser Spagat", "mehr Sportler als Schauspieler" – so spöttelte die Kritik. Irgendwann ist Van Damme abgestürzt, verschwunden in der Versenkung. Bis jetzt!

Die neue Amazon-Serie "Jean-Claude Van Johnson", die ab sofort zu sehen ist und die der Superstar a.D. unter anderem in München bewarb, könnte dem 57-Jährigen rechtzeitig zu Weihnachten ein erstaunliches Comeback bescheren. "Wie bei John Travolta damals in 'Pulp Fiction", scherzt Jean-Claude Van Damme im Interview.

Bitterer Humor und viel Selbstironie

Dabei erscheint das Rezept einer manchmal gewagten Mixtur aus Action, Comedy, Drama und Van-Damme-Show so simpel wie genial. Jean-Claude Van Damme spielt Jean-Claude Van Damme. Und das mit viel Selbstironie! In den sechs Episoden vereint er diese scheinbaren früheren Gegensätze: heldenhaft und belächelt zugleich.

Van Damme eben? – "Ich war superberühmt", sagt der Held in der ersten Folge der neuen Amazon-Serie "Jean-Claude Van Johnson". Van Damme ist in der Rolle zunächst nur ein alternder Schauspieler in einem oberflächlichen Hollywood, der den Job als Tarnung für seine eigentliche Berufung als Undercover-Agent nutzt. Gefährliche Aufträge hatte er allerdings schon länger nicht mehr. Durch eine eher zufällige Begegnung mit einer alten Liebe will er zurück ins Spiel.

Früh, als Van Damme/Van Johnson verzweifelt versucht, wieder fit zu werden, zeigt sich, wohin die Serie dreht. Bei ersten Versuchen scheitert der berühmte Spagat in ungeheuren Schmerzen zwischen den Beinen. Selbst der Karate-Kick funktioniert nicht mehr. Van Damme, er war in ganz frühen Jahren tatsächlich Mittelgewichtsmeister der European Professional Karate Association, trifft noch nicht einmal mehr den Sandsack und stürzt.

Es ist genau dieser bittere Humor und diese Selbstironie, die "Jean-Claude Van Johnson" auszeichnen. Der Drehbuchautor und Produzent Dave Callaham ("The Expendables") schrieb sie seinem einstigen Kindheitsidol auf den Leib. Callaham erklärt: "Meine Mutter ist chinesischer Abstammung. Sie hat mich früh zu den Martial-Arts- und Van-Damme-Filmen gebracht. Ich habe sie alle gesehen."

Und das wohl nicht nur einmal. Die Serie ist nicht nur gespickt mit zahlreichen Seitenhieben auf ein selbstverliebtes Hollywood. Vor allem die einstige Karriere des belgischen Schauspielers wird immer wieder herrlich in Szene gesetzt. Einmal sitzt sein Faustschlag mitten in die Magengrube ebenso perfekt wie bei finalen Fight einst in "Karate Tiger 3 – Der Kickboxer" (1989). In Erinnerung an "Timecop" (1994) ist Van Damme urplötzlich doppelt zu sehen.

"Es ist schwierig, sich über sich selbst lustig zu machen"

Diese "Treffen" mit den Charakteren, die er früher gespielt hat, scheinen für Van Damme kein Problem gewesen zu sein. "In meinem Hirn ist eine riesengroßes Festplatte nur mit Informationen. Alles, das ich tun musste, war, Erinnerungen abzurufen: Track 1, Track 2, Track 3! Ich musste diese nur noch in die Gegenwart bringen", verrät der Schauspieler. Immer wieder ist er sodann auch in unterschiedlichen Rollen zu sehen.

Dass er sich dabei mitunter zur Witzfigur macht, sieht der 57-Jährige inzwischen selbstbewusst. Auch wenn er dafür durchaus eine gewisse Zeit gebraucht hätte, so Van Damme. Der Belgier: "Es ist schwierig, sich über sich selbst lustig zu machen, aber da ich ein guter Schauspieler bin ... – warum nicht?"

"Seine Leistung ist wirklich unglaublich", bestätigt auch Phylicia Rashad. Die ehemalige Claire Olivia Huxtable aus der "Bill Cosby Show" spielt in "Jean-Claude Van Johnson" den taffen Boss eines Agentenrings. Sie sagt: "Wer wie Jean-Claude von einer Rolle in die nächste springen kann, ist ein hervorragender Schauspieler."

Mit dieser Meinung versöhnt sie beinahe die unterschiedlichen Lager: diejenigen, die schon immer Fans von Van Damme waren, und die anderen, die sich von einem neuen Van Damme mit viel Witz und Selbstironie gerne überzeugen lassen wollen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst