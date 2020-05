Waren diese Spiele zu brutal?

Für 15 Minuten Sendezeit mussten Joko und Klaas im Wettstreit mit ProSieben echte Qualen über sich ergehen lassen. Vielen Zuschauern ging das zu weit.

Die nächste Aufregung um "Joko & Klaas gegen ProSieben": Vielen Zuschauern gingen die Prüfungen, denen sich die beiden Moderatoren in ihrer Live-Show am Dienstagabend auf ProSieben stellen mussten, deutlich zu weit. In der vorerst letzten Show hatte sich der Sender für seine Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ganz spezielle Aufgaben ausgedacht, die diese bewältigen sollten.

So musste Klaas mit einem schweren Go-Kart mehrmals über den Kollegen drüberfahren, der vor Schmerzen aufschrie. Für Empörung sorgte bei vielen Zuschauern jedoch die nächste Herausforderung: Klaas wurde konzentrierte Salzsäure auf die Rückseite seiner Hand getröpfelt. "Das tut ernsthaft weh! Seid ihr irre, ey", schrie er vor Schmerzen auf. Vorab hatte Moderator Steven Gätjen noch beschwichtigt: "Du kannst das danach mit Wasser abspülen. Und wir haben einen Arzt da für den Fall der Fälle!"

Viele Zuschauer kritisierten die Szenen auf Twitter: "Spielt ihr noch oder foltert ihr schon", fragte einer, und eine Chemikerin schrieb: "Eine ätzende Säure über jemandes Haut laufen zu lassen, ist absolut unvernünftig und unverantwortlich." Tapfer stellten sich Joko und Klaas in der Show aber auch der dritten "Aushalten"-Challenge, bei der Klaas auf eine Art Streckbank gespannt und so lange bearbeitet wurde, bis er nicht mehr konnte.

Am Ende hatten sich die Qualen aber gelohnt: Joko und Klaas gewannen gegen ihren Arbeitgeber und erkämpften sich 15 Minuten freie Sendezeit am Mittwoch um 20.15 Uhr. Nach der Aufregung um ihr "Männerwelten"-Video, welches sie nach ihrem letzten Sieg zeigten und in dem sie die alltägliche Belästigung von Frauen aufgegriffen hatten, darf man gespannt sein, womit sie das Moderatorenduo diesmal füllen wird.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH