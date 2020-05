| "Der letzte Schrey"

Von Stephan Braun

Oh, wie wunderschön! Alles in warmen Tönen gehalten. So harmonisch ist sie, diese orange-violett-rote Farbwelt. Am liebsten würde man in sie eintauchen und sich in diesen Tatort beamen.

Selbst bei der Firmenparty läuft alles rund. Da wird der Abschied des Designers ordentlich gefeiert – obwohl der nach sechs Monaten schon wieder gehen muss. Tauschen möchte man mit den Schreys indes lieber nicht. Denn erst erwischt es Ginger, den süßen Haushund der Unternehmerfamilie, kurz darauf dann die große Schrey persönlich: Thüringens bekannte Strickdesignerin liegt erschlagen im Feld.

Ein herrlich komischer Tatort, in dem selbst die Kommissare Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) ihren Spaß haben. Hier passt einfach alles.