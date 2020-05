| Neue Staffel bei ProSieben

In der US-Serie "The Big Bang Theory" fand Nerd Leonard Hofstadter sein Glück mit der schönen Nachbarin Penny. Doch kann so etwas auch im echten Leben funktionieren? Oder zumindest im Reality-TV? Ja, glaubt ProSieben und schickt in "Beauty & The Nerd" sieben Männer auf die Suche nach der großen Liebe.

Da wäre u.a. Elias, der sich gerne als Elf verkleidet. Oder Sven, der de ganzen Tag am Rechner sitzt und sich in virtuelle Welten flüchtet. Oder Konditoreifachverkäufer Dion, der über 100.000 Magic-Sammelkarten beseitzt und wie die Nerds in "The Big Bang Theory" leidenschaftlicher Besucher von Fantasy-Messen ist.

Sie alle passen wunderbar ins Klischee und wurden natürlich genau aus diesem Grund gecastet. Doch was passiert, wenn die sieben Außenseiter in einer Villa auf Ibiza auf sieben hübsche Frauen treffen? Das zeigt ProSieben in "Beauty & The Nerd" ab 4. Juni 2020 immer donnerstags um 20.15 Uhr.

Bereits 2013 hatte ProSieben eine Staffel der Show gezeigt. Ashton Kutcher hatte das Konzept zum US-Format "The Beauty and the Geek" entwickelt. Nun gibt es in Deutschland das Comeback.

Die Nerds und die Single-Frauen müssen in der Villa Paare bilden. Am Ende einer jeden Folge muss ein Pärchen die Villa verlassen. Das Gewinnerpaar bekommt 50.000 Euro. Und ein Umstyling, denn offenbar kann man die Nerds nicht einfach Nerds sein lassen ...

Das sind die sieben Nerd-Kandidaten bei "Beauty & The Nerd":

Dion (30): Magic-Karten-Sammler aus Berlin

Elias (24): Comic-Liebhaber aus Freital bei Dresden

Flamur (26): Videospiel-Fan aus Beratzhausen bei Regensburg

Illya (21): Informatik-Nerd aus Aldenhoven bei Jülich

Julien (32): Superman-Fan aus Saarbrücken

Sven K. (22): PC-Spiele-Zocker im Priestergewand aus Apolda bei Jena

Sven L. (24): Computerfreak aus Isselburg bei Bocholt

Das sind die sieben "Beautys":

Annabel (32): Schlager-Sternchen aus Neuss

Emmy (20): Bikini-Model aus Hamburg

Kim (19): Social-Media-Diva aus Birkenheide

Malin (28): Make-Up-Fan aus Krefeld

Selina (28): Fashionista aus Köln

Karina (25): selbsternannte Diva aus Reichshof -

Victoria (22): Shopping-Queen aus Lienz in Österreich

Quelle: areh