Auf Mallorca ein Party-König, zu Hause eher ruhig: Schlagerstar Jürgen Drews mag es nicht, seinen Geburtstag zu feiern. Da macht auch der 75. Ehrentag keine Ausnahme.

Eigentlich ist der 75. Geburtstag ein Grund zum Feiern – nicht aber für Schlagersänger Jürgen Drews. Wie der Musiker in der jüngsten Folge der Sky-Show "Matze Knops Homeoffice" zugab, sei er ein absoluter Party-Muffel und feiere seinen Geburtstag am 2. April nicht. "Es kommen bei mir sowieso nie Leute, weil ich nie Leute einlade zum Geburtstag", so Drews. "Ich hab noch nie eine Geburtstagsparty gemacht."

Dabei versetzt der "König von Mallorca" bei seinen Auftritten jeden Raum in gute Stimmung. "Ich bin privat überhaupt kein Party-Feier-Typ. Da stehe ich gar nicht drauf. Auf der Bühne ist das was ganz anderes." Auch mit alkoholischen Getränken wird nicht angestoßen, weil er keinen Alkohol trinke. Langeweile herrsche trotzdem nicht im Hause Drews, auch wenn er wegen der Coronakrise aktuell zu Hause bleibt und seinen Geburtstag nicht feiert. "Ich komme mit mir schon gut zurecht, weil ich immer was zu tun habe. Mir wird nie langweilig", so der frisch gebackene 75-Jährige.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH