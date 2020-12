Laura Müller: Wendler-Gattin fühlt sich von Markus Krampe im Stich gelassen

Rund zwei Monate, nachdem Michael Wendler mit Verschwörungstheorien für Schlagzeilen gesorgt hatte, trennte sich sein Ex-Manager Markus Krampe nun auch von Wendlers Ehefrau Laura Müller. Mit emotionalen Worten äußerte sich die 20-Jährige jetzt zum Ende der Zusammenarbeit.

Erst Mitte November beendete Markus Krampe, der Manager von Michael Wendler, die Zusammenarbeit mit dem Schlagersänger. Vergangenen Sonntag folgte auch die offizielle Trennung von Wendlers Ehefrau Laura Müller. Nun reagierte die 20-Jährige in einer Instagram-Story auf das Ende ihrer Zusammenarbeit.

"Markus Krampe war nicht nur mein 'Berater' und hat mich unterstützt, er war auch ein guter Freund", erklärte Müller. Die letzten Monate seien turbulent und sehr erfolgreich gewesen. "Ich habe Markus sehr lieb gewonnen, und ich dachte immer, wir wären ein tolles Team. Umso enttäuschender ist es für mich, dass er in diesen 'schwierigen Zeiten' mich im Stich lässt und mir den Rücken kehrt." Sein Handeln habe die Influencerin nicht geschäftlich verletzt, sondern menschlich. "Freunde sollten da sein, wenn es dir schlecht geht und nicht nur, wenn es dir gut geht. Zumindest dachte ich immer, wir wären gute Freunde."

Außerdem erklärte Laura Müller, sie habe aus der Presse erfahren, dass Krampe die Zusammenarbeit mit ihr beendet habe: "Leider hat er mich darüber nicht persönlich informiert. Seine Angestellte teilte mir dies mit." Zudem betonte die Ehefrau von Michael Wendler, dass Krampe nie ihr Manager gewesen sei.

Darum beendete Krampe die Zusammenarbeit mit Laura Müller

Krampe teilte am vergangenen Sonntag via Instagram mit, dass er die Zusammenarbeit mit Laura Müller beendete. "Nachdem ich erst kürzlich aus bekannten Gründen meine Tätigkeit als Manager von Michael Wendler aufgeben musste, beende ich ab sofort auch die Zusammenarbeit mit Laura Müller", schrieb Krampe. "Die derzeitige Situation und das nicht Beziehen einer klaren Position seitens Laura zu den Aussagen/ Postings von Michael Wendler, zwingen mich zu diesem Entschluss."

Die Tatsache, dass die 20-Jährige in der jetzigen Zeit ihrem Ehemann beistehe, rechne er ihr hoch an, so Krampe, jedoch hätte er gehofft, dass sie sich klarer zu den Aussagen ihres Mannes positioniere beziehungsweise davon distanziere. Am Ende schreibt Krampe: "Ich bedaure diese Entscheidung treffen zu müssen und wünsche den beiden für ihre gemeinsame Zukunft alles Gute und vor allen Dingen viel Kraft für die kommende Zeit."

Anfang Oktober hatte der Schlagersänger Michael Wendler mit seinem überraschenden Ausstieg aus der Jury der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" für Schlagzeilen gesorgt: In einem entsprechenden Instagramvideo äußerte der 48-Jährige dabei nicht nur Kritik an dem Sender, sondern ebenso an der Bundesregierung angesichts ihrer Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Der Post hatte für viele Schlagzeilen und Diskussionen in den sozialen Medien gesorgt.

