"Traumpaar" der Schlagerszene

Darauf hat die Welt gewartet, zumindest die Schlagerwelt: Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller nehmen zwei Songs zusammen auf.

Nach der peinlichen Niederlage gegen Oliver Pocher im RTL-Duell endlich wieder eine Erfolgsmeldung für Michael Wendler: Der Schlagersänger hat einen neuen Plattenvertrag unterschrieben und arbeitet an einem neuen Album. Darauf zu hören: zwei Duette mit Wendler-Freundin Laura Müller! "Die Sensation ist perfekt", tönt es in einer Pressemeldung von Electrola, Wendlers neuem Label. Im Sommer soll die Scheibe erscheinen.

"Das ist eine gewagte Idee, aber dennoch typisch Wendler", so der Schlagersänger ("Sie liebt den DJ") gegenüber "Bild": "Laura hat viele Qualitäten, und ich bin wahnsinnig stolz, dass mein Schatz mit mir zusammen ihr erstes Duett singt." Eine Solokarriere peile sie zwar nicht an, so Laura Müller. "Aber wenn mein Schatzi mich bittet, dann unterstütze ich ihn mit all meiner Kraft." Die 19-Jährige steht derzeit ebenso im Rampenlicht wie ihr Partner: Für die RTL-Show "Let's Dance" schwingt sie aktuell das Tanzbein.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH