Lange moderierte Ruth Moschner die VOX-Show "Grill den Henssler". Beim Comeback 2019 war es Annie Hoffman. Nun gibt es erneut einen Moderatorinnen-Wechsel.

Dass Annie Hoffmann in der neuen Staffel, die 2020 ausgestrahlt wird, nicht mehr dabei sein würde, stand schon länger fest. Nun hat der Sender bekanntgegeben, wer ihre Nachfolgerin wird. Es ist Laura Wontorra. "Ich freue mich sehr darüber, dass ich einen neuen Fernseh-Partner an meiner Seite habe. Und die beste Nachricht für alle Beteiligten von 'Grill den Henssler': Ich komme endlich nicht mehr zum Kochen, sondern nur noch zum Moderieren und Fragen stellen!", sagt Laura Wontorra, die schon mehrmals als Promi-Kandidatin in der VOX-Show dabei war.

Auch TV-Koch Steffen Henssler freut sich auf die kommende Zusammenarbeit: "Gegen Laura Wontorra habe ich bereits bei 'Grill den Henssler' gekocht und schon das hat viel Spaß gemacht. Dass sie jetzt als Moderatorin zurückkehrt, freut mich sehr."

Wontorra moderierte zuletzt die RTL-Liveshow "Pocher vs. Wendler". Die Reaktionen der Zuschauer fielen allerdings eher durchwachsen aus. Seit 2016 ist sie außerdem Moderatorin von "Ninja Warrior Germany". Zudem ist die sportbegeisterte Wontorra – ihr Vater ist Sportreporter Jörg Wontorra, verheiratet ist sie mit dem Fußball-Profi Simon Zoller – regelmäßig bei Fußballübertragungen von RTL und Nitro zu sehen.

Die neue Staffel "Grill den Henssler" soll im Frühjahr laufen. Der genaue Starttermin ist noch nicht bekannt.

