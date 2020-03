Im Sommer sind die Toten Hosen rein akustisch in Deutschland unterwegs. Frontmann Campino (zweiter von links) hängt im Herbst seine eigene kleine Tour an: Er stellt sein erstes Buch vor, die als Hommage an den FC Liverpool verpackte Autobiografie "Hope Street. Wie ich einmal englischer Meister wurde".

Fotoquelle: Enno Kapitza