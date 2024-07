"Made in Europe" - Kritik zum Thriller der Sommerkino-Reihe im ZDF

Das ZDF setzt die "Made in Europe"-Sommerkino-Reihe mit Thrillern fort. Diesmal geht es um einen traumatisierten Vater, der auf eigene Faust Mordermittlungen an sich zieht – bis hin zur Selbstjustiz.

Es ist ein Horror-Moment, der das Leben des spanischstämmigen U-Bahnfahrers Leo Castaneda (Antonio de la Torre) für immer verändert: Vor seinen Augen stürzt sich im Thriller "Die Mörder meines Sohnes" ein junger Mann auf die Gleise. Es ist sein eigener Sohn. Doch noch ahnt Leo nicht, in welche üblen Kreise er durch den schrecklichen Unfall gerät. Plötzlich wird er von zwei Kriminellen, Ben (Nessbeal) und Arsen (Tibo Vandenborre), verfolgt und in seiner eigenen Wohnung attackiert.

Abgründiges Brüssel

Es stellt sich heraus, dass Leos Sohn offenbar in ein Verbrechen verwickelt war. Wie die Polizei herausfindet, hatte der Toten eine Schusswunde. Zudem steht er im Verdacht, an einem Überfall beteiligt gewesen zu sein. Die Diebesbeute scheint verschwunden zu sein. Immer tiefer gerät Leo in Verstrickungen, er nimmt selbst Ermittlungen auf und schert sich dabei nicht um Recht und Gesetz.