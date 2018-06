Erste Folgen "im Winter"

Jetzt auch ProSieben: Nachdem die Konkurrenz von RTL bereits seit Jahren große Erfolge mit "Let's Dance" und "Dance Dance Dance" feiert, zieht der Münchner Sender nun nach.

Wie ProSieben im Rahmen der Screenforce Days mitteilte, habe man die Rechte an der Show "Masters of Dance" erworben. Das Tanzformat lief ursprünglich im Jahr 2008 beim US-Sender TLC, allerdings nur für wenige Folgen. In Israel hingegen, wo der erste internationale Ableger bereits gezeigt wurde, war "Masters of Dance" ein großer Erfolg.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann glaubt, dass das auch in Deutschland klappt: "Mit 'Masters of Dance' haben wir endlich eine Tanzshow im Programm, die so nur zu ProSieben passt: modern, emotional und sehr, sehr spannend", so der Chef des Senders. Bei "Masters of Dance" müssen die Kandidaten dieselbe Musik in unterschiedlichen Tanzstilen interpretieren. Das Publikum entscheidet, wer das am besten gemacht hat und wählt den Gewinner in die nächste Runde.

Ausgestrahlt werden soll die Tanzshow laut ProSieben "im Winter" und an einem Sendeplatz am Donnerstagabend. Wer das Format moderieren wird, ist noch nicht bekannt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst