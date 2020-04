| Traumhochzeit bei RTL und VOX

Laura Müller und Michael Wendler wollen noch in diesem Jahr heiraten. Und wie es sich für ein richtiges Promi-Paar gehört, lassen sie sich dabei vom Fernsehen begleiten.

Wie RTL berichtet, werden der Kölner Sender und VOX die Vorbereitungen sowie den Gang zum Traualtar exklusiv begleiten. Ein Problem gibt es allerdings: Einen Heiratsantrag hat es noch nicht gegeben. Doch Laura Müller ist sich sicher, dass dies nur eine Frage der Zeit ist. "Er weiß auf jeden Fall, dass er den Antrag machen muss - aber das macht er auch. Der ist so, der macht das auch. Der will das auch", sagte die 19-Jährige über ihren Freund (47). Und was meint der Wendler? "Sie ist für mich die absolute Traumfrau und ich will mit ihr mein Leben verbringen", so der Schlagerstar.

Laura Müllers Eltern haben laut RTL nach einem gemeinsamen Urlaub ihr Okay gegeben. Fehlt also nur noch der Antrag. Aber auch denn kann man ja schön fürs Fernsehen inszenieren ...

Quelle: areh