"Verschwörung": Sverrir Gudnason spielt Mikael Blomkvist

Der schwedische Schauspieler Sverrir Gudnason ("Borg McEnroe – Duell zweier Gladiatoren") wird die männliche Hauptrolle in "Verschwörung" übernehmen. Das berichtet das Magazin "Variety".

Die Romanvorlage "The Girl in the Spider's Web" ist die Fortsetzung der Millennium-Trilogie des 2004 verstorbenen Stieg Larsson. Der schwedische Schriftsteller und Journalist David Lagercrantz führte nach Larssons Tod die Krimi-Reihe fort.

Neben Sverrir Gudnason wird Claire Foy ("The Crown") als Lisbeth Salander zu sehen sein. "Blade Runner 2049"-Star Sylvia Hoeks soll ihre Zwillingsschwester spielen. Die Dreharbeiten beginnen im Januar 2018 in Berlin und Stockholm, der fertige Film soll voraussichtlich am 19. Oktober 2018 in den Kinos starten.

"Verschwörung" ist der zweite Versuch, die Hackerin Lisbeth Salander und den Journalisten Mikael Blomkvist dem US-Publikum schmackhaft zu machen: 2011 brachte David Fincher den ersten Larsson-Band "Verblendung" mit Rooney Mara und Daniel Craig in den Hauptrollen in die Kinos, überwarf sich anschließend jedoch mit Studio Sony. Bereits 2009 wurde die komplette Trilogie mit Michael Nyqvist und Noomi Rapace in Schweden verfilmt.

