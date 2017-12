| Preisverleihung in Bochum

1Live Krone: Das sind die Gewinner der Radio-Award-Show

Die 1Live Krone, der wohl begehrteste deutsche Radio-Preis, ist am 7. Dezember 2017 zum 18. Mal vergeben worden. Zu sehen war die komplette Show erstmals live im WDR Fernsehen. Wer die Übertragung verpasst hat, kann zur Wiederholung in der ARD und bei One einschalten.

Wer wird "Bester Künstler", wer hat das "Beste Album" veröffentlicht und wer bekommt die Auszeichnung als "Bester Hip-Hop-Act"? Diese und weitere Fragen sind am Donnerstagabend in der Bochumer Jahrhunderthalle beantwortet worden. Klaas Heufer-Umlauf, der nach seiner Premiere 2016 zum zweiten Mal als Moderator durch die "1Live Krone"-Show führte, verteilte die Kronen.

Die Wiederholung der Radio-Award-Show ist in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1.20 Uhr im Ersten zu sehen und am Samstag um 12.30 Uhr bei One. Bilder und Highlights der 1Live Krone sind zudem unter www.1live.de zu finden.

Die Nominierten und die Gewinner der 1Live Krone im Überblick:

Beste Band:

Beatsteaks

Bilderbuch

Kraftklub (Gewinner)

Milky Chance

AnnenMayKantereit

Die Broilers

Beste Künstlerin / Bester Künstler:

Alice Merton

Mark Forster (Gewinner)

Felix Jaehn

Adel Tawil

Robin Schulz

Amanda

Bestes Album:

Casper ("Lang lebe der Tod")

Cro ("Tru.")

Die Toten Hosen ("Laune der Natur")

Marteria ("Roswell")

Philipp Poisel ("Mein Amerika")

RIN ("EROS") (Gewinner)

Bester Liveact:

Die Beginner

Casper

Kraftklub (Gewinner)

Bosse

Clueso

Marteria

Bester Hip-Hop-Act:

Bausa

Kontra K

SXTN

CRO

RAF Camora (Gewinner)

Savas & Sido

Beste Single:

Alle Farben & Janieck ("Little Hollywood")

Die Toten Hosen ("Wannsee")

Mark Forster ("Sowieso") (Gewinner)

Alice Merton ("No Roots")

Felix Jaehn, Hight & Alex Aiono ("Hot2Touch")

Robin Schulz feat. James Blunt ("OK")

1Live Krone Sonderpreis (von der 1Live Redaktion vergeben):

Kevin Prince Boateng

Beste Comedy (von der 1Live Redaktion vergeben):