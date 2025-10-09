"Notruf Hafenkante – Der letzte Tag": Darum geht's in den neuen Folgen

Vor der Sporthalle wird in der Auftaktfolge des ZDF-Dauerbrenners "Notruf Hafenkante" ein verletzter Schüler entdeckt. Die gesamte Klasse schweigt zu dem Vorfall. Was ist mit Luke (Ben Heußer) passiert? Polizeikommissarin Franzi (Rhea Harder-Vennewald) und Polizeiobermeister Nick (Raúl Richter) übernehmen die Ermittlungen. Weiß Lehrerin Liane Phillip (Gamze Senol) mehr, als sie zugibt? Welche Rolle spielt Klassensprecherin Momo Tietze (Sophie Paasch)? Bald gerät der vorbestrafte Sinan Yakin (Ali Reza Ahmadi) ins Visier. Unerwartet meldet sich über das Handy des Opfers ein unbekanntes Mädchen. Eine neue Spur ...

"Notruf Hafenkante" startet in eine Staffel mit 22 neuen Episoden. Die Serie spielt im fiktiven Polizeikommissariat 21 in Hamburg. Seit der Erstausstrahlung im Jahr 2007 wurden bereits über 480 Folgen produziert. Neben Nick und Franzi sind auch Melanie (Sanna Englund), Mattes (Matthias Schloo), Kristian (Matthias Schloo), Isa (Lilli Hollunder) und Malik (Zejhun Demirov) im Einsatz. "Notruf Hafenkante" wird immer donnerstags, um 19.25 Uhr, im ZDF ausgestrahlt. Die Folgen können jeweils eine Woche vor der linearen Ausstrahlung über die ZDF-Mediathek gestreamt werden. Regie der Polizeiserie führt Daniel Drechsel-Grau.