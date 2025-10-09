Home News

"Notruf Hafenkante – Der letzte Tag": Darum geht's in den neuen Folgen

09.10.2025, 06.15 Uhr
von Paula Oferath
Die ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" kehrt mit 22 neuen Episoden zurück. Ein mysteriöser Fall um einen verletzten Schüler und eine schweigende Klasse sorgt für Spannung.
Was weiß Lehrerin Liane Philipp (Gamze Senol, links) wirklich? Franzi (Rhea Harder-Vennewald) und Nick (Raúl Richter) glauben, dass sie etwas verheimlicht.   Fotoquelle: ZDF/Roland Fritzenschaft
Nick (Raúl Richter) und Franzi (Rhea Harder-Vennewald) nehmen das Schulgebäude unter die Lupe.   Fotoquelle: ZDF/Roland Fritzenschaft
Was ist Schüler Luke Thomsen (Ben Heußner, rechts) zugestoßen? Dr. Lee Evans (Tino Führer), der neue Arzt im EKH merkt, dass sein Patient mehr weiß.   Fotoquelle: ZDF/Roland Fritzenschaft
Ramiz Kurti (David A. Hamade) vermisst seine Tochter. Isa (Lilli Hollunder) versucht alles, um sie zu finden.   Fotoquelle: ZDF/Roland Fritzenschaft
Was verbirgt Ramiz Kurti (David A. Hamade)?   Fotoquelle: ZDF/Roland Fritzenschaft

Vor der Sporthalle wird in der Auftaktfolge des ZDF-Dauerbrenners "Notruf Hafenkante" ein verletzter Schüler entdeckt. Die gesamte Klasse schweigt zu dem Vorfall. Was ist mit Luke (Ben Heußer) passiert? Polizeikommissarin Franzi (Rhea Harder-Vennewald) und Polizeiobermeister Nick (Raúl Richter) übernehmen die Ermittlungen. Weiß Lehrerin Liane Phillip (Gamze Senol) mehr, als sie zugibt? Welche Rolle spielt Klassensprecherin Momo Tietze (Sophie Paasch)? Bald gerät der vorbestrafte Sinan Yakin (Ali Reza Ahmadi) ins Visier. Unerwartet meldet sich über das Handy des Opfers ein unbekanntes Mädchen. Eine neue Spur ...

Notruf Hafenkante – Der letzte Tag
Polizeiserie • 09.10.2025 • 19:25 Uhr

"Notruf Hafenkante" startet in eine Staffel mit 22 neuen Episoden. Die Serie spielt im fiktiven Polizeikommissariat 21 in Hamburg. Seit der Erstausstrahlung im Jahr 2007 wurden bereits über 480 Folgen produziert. Neben Nick und Franzi sind auch Melanie (Sanna Englund), Mattes (Matthias Schloo), Kristian (Matthias Schloo), Isa (Lilli Hollunder) und Malik (Zejhun Demirov) im Einsatz. "Notruf Hafenkante" wird immer donnerstags, um 19.25 Uhr, im ZDF ausgestrahlt. Die Folgen können jeweils eine Woche vor der linearen Ausstrahlung über die ZDF-Mediathek gestreamt werden. Regie der Polizeiserie führt Daniel Drechsel-Grau.

Notruf Hafenkante – Der letzte Tag – Do. 09.10. – ZDF: 19.25 Uhr

