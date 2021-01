PK von Angela Merkel heute: Pressekonferenz im TV und Live-Stream

Am Dienstag (19. Januar) berät Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Im Anschluss tritt sie vor die Presse.

Die Pressekonferenz soll im Anschluss an das Treffen stattfinden. Wann das sein wird, ist aber unklar. Die PK mit Angela Merkel wird an einigen Stellen per Livestream zu sehen sein. U.a. Nachrichtensender wie Phoenix, WELT oder n-tv werden die PK im Fernsehen live übertragen.

Es wird erwartet, dass der Lockdown verlängert wird und zudem einige schärfere Maßnahmen ergriffen werden. So ist im Vorfeld durchgesickert, dass in Bussen und Bahnen FFP2-Masken zur Pflicht werden sollen. Die Zahl der Corona-Infektionen war in Deutschland zuletzt zwar leicht rückläufig, doch die Virus-Mutationen auf Großbritannien, Südafrika und Brasilien bereiten vielen Experten große Sorgen.

Neben Kanzlerin Merkel (CDU) werden auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Berlins Regierender Oberbürgermeister Michael Müller (SPD) als Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender der Ministerpräsidenten-Konferenz an der PK teilnehmen.

Die ARD zeigt am Dienstag um 20.15 Uhr nach der "Tagesschau" ein "ARD extra" zu den Beschlüssen und der Corona-Lage. Auch RTL hat zur besten Sendezeit ein "RTL Aktuell Spezial" ins Programm genommen.

Quelle: areh