Royaler Besuch

William und Kate in Deutschland: So berichtet das Fernsehen

Für Royal-Fans ist es das Ereignis des Jahres: Ab Mittwoch, 19. Juli, reisen Prinz William und Herzogin Kate samt königlichem Nachwuchs durch die Bundesrepublik. So können Sie vor dem Fernseher dabei sein.

Zunächst geht es nach Berlin, am Donnerstag steht Heidelberg auf dem Programm, am Freitag schließlich Hamburg. Das deutsche Fernsehen begleitet den Besuch des Thronfolgers samt Familie.

Das Erste zeigt drei Tage lang mehrere Sondersendungen: Am Mittwoch, 14.10 Uhr und 21.45 Uhr, begleitet der Sender unter anderem den Besuch der Royals am Holocaust-Mahnmal und ihr Zusammentreffen mit Angela Merkel, am Folgetag, 14.10 Uhr, den Altstadt-Rundgang durch Heidelberg und den Besuch einer Ruderregatta. Am Freitag schließlich steht ab 15.10 Uhr der Besuch der Elbphilharmonie, des maritimen Museums und des Airbus-Werks auf dem Programm des royalen Nachwuchses.

Das ZDF begleitet den Besuch von Kate und William mit einer Dokumentation: "William & Kate – Königskinder auf Deutschlandtour" (Freitag, 22.30 Uhr) heißt der knapp halbstündige Film von Gert Anhalt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst