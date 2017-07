Gerüchteküche

"Promi Big Brother" 2017 - sind diese Stars dabei?

"Promi Big Brother" geht im August in die fünfte Staffel. Obwohl SAT.1 bisher noch nichts bestätigt hat, kursieren bereits einige Namen von Teilnehmern. Sogar ein Dschungelkönig soll 2017 mit dabei sein.

Im August geht "Promi Big Brother" in eine neue Runde, und es wird immer wilder spekuliert, wer in das Haus einzieht. SAT.1 hat jedenfalls schon einmal bestätigt, wer die Reality-Show moderieren wird: Jochen Schropp (38) und Jochen Bendel (49) übernehmen den Job. "Wir werden unsere Bewohner sehr genau beobachten und analysieren – das wird ein großer Spaß", versicherte Schropp bereits im Vorfeld.

"Bild" wiederum hat außerdem bereits zwei Kandidaten-Namen in den Ring geworfen. Demnach wird Mode-Designerin Sarah Kern sich auf das zweiwöchige Promi-Spektakel einlassen. Die 48-Jährige habe laut "Bild" ein Angebot bekommen, das sie nicht hätte ablehnen können.

Außerdem lässt sich angeblich auch Maria Hering im "Promi Big Brother"-Haus rund um die Uhr von TV-Kameras begleiten. Die 28-Jährige ist die Ex von Bastian Yotta (40), mit dem sie "Mit Vollgas durch Amerika" reiste und die ProSieben-Zuschauer an ihrem protzigen Lebensstil teilhaben ließ. 2016 trennte sich das illustre Paar.

Insgesamt ziehen zwölf Promis in das "Big Brother"-Haus. Auch über die restlichen Kandidaten wird viel spekuliert, allerdings hat SAT.1 bisher noch keinen Teilnehmer bestätigt. Laut der Boulevardzeitung "Express" sollen die ehemalige "DSDS"-Kandidatin Monique Simon, "Lindenstraßen"-Schauspieler Willi Herren, "Caught in the Act"-Sänger Eloy de Jong und sogar Dschungelkönig Marc Terenzi 2017 mit dabei sein. Die fünfte Staffel "Promi Big Brother" zeigt SAT.1 ab Freitag, 11. August, immer live ab 20.15 Uhr.

Quelle: teleschau – der Mediendienst