Bevor "Rambo V: Last Blood" in den deutschen Kinos startet, kommen die ersten drei Filme der kultigen Actionreihe wieder auf die Leinwand – restauriert, ungeschnitten und in bester Bildqualität.

"Wozu ist das?" ... "Das ist blaues Licht!" ... "Und was macht es?" ... "Es leuchtet blau!" – Dialogklassiker wie dieser machten die "Rambo"-Reihe unsterblich. Bevor in wenigen Wochen "Rambo V: Last Blood" in den deutschen Kinos startet, bringt Studiocanal am 13. September die ersten drei Filme erneut auf die Leinwand – als Triple-Feature, ungeschnitten und in 4K restauriert.

Der erste "Rambo"-Film kam 1982 in die Kinos. Sylvester Stallone ("Rocky") spielt in dem Actionstreifen den Vietnam-Veteranen John Rambo, der sich gegen einen sadistischen Kleinstadt-Sheriff zur Wehr setzen muss. Der Film von Ted Kotcheff überzeugte bei seinem Erscheinen Fans und Kritiker nicht nur mit knallharter Action, sondern auch wegen seiner Auseinandersetzung mit der amerikanischen Vergangenheit.

Teil zwei (1985) verzichtete hingegen weitgehend auf Zwischentöne und konzentrierte sich ganz auf die Action, der dritte Film (1988) setzte auf Humor und Ironie – eingangs erwähntes Zitat inklusive. Mit einigen Jahren Abstand folgte 2008 der vierte Teil, "John Rambo". Zur Handlung von "Rambo V: Last Blood" (Kinostart: 19. September) ist noch nicht viel bekannt, nur das: Rambo verschlägt es diesmal nach Mexiko, wo er die Tochter eines Freundes aus den Fängen eines Kartells retten muss.

