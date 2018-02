Kinostart im Mai 2018

Beim Super Bowl gab es bereits den ersten Appetithappen, nun ist er endlich da: der erste Trailer zum "Star Wars"-Ableger "Solo".

Han Solo, Schmuggler, Draufgänger und Held der Star-Wars-Saga: Mit "Solo: A Star Wars Story" bekommt er nun endlich seinen ersten eigenen Film. Die Handlung wird vor den Ereignissen von "Krieg der Sterne" (1977) spielen und unter anderem das Kennenlernen von Han und seinem pelzigen Kumpel Chewbacca zeigen.

Während Harrison Ford bisher dem Schmuggler ein Gesicht gab, wird in "Solo: A Star Wars Story" Alden Ehrenreich das Steuer im Millennium Falken übernehmen. Ebenfalls mit von der Partie sind Donald Glover als Lando Calrissian, Emilia Clarke als Qi'Ra und Woody Harrelson als Tobias Beckett. "Solo: A Star Wars Story" wird voraussichtlich am 24. Mai 2018 in die deutschen Kinos kommen.

Das ist der Trailer zu "Solo: A Star Wars Story":

Quelle: teleschau – der Mediendienst