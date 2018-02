Mit Dwayne Johnson

Der Super Bowl sorgt nicht nur für erhöhten Puls bei Sportfans, auch Filmfans profitieren von dem Großevent – von einer Trailer-Parade, die ihresgleichen sucht.

In der vergangenen Nacht mussten sich die New England Patriots gegen die Eagles geschlagen geben. In der Werbepause jubeln dagegen Filmfans in aller Welt, denn endlich bekommen sie die heiß ersehnten Trailer der kommenden Blockbuster zu sehen.

Darunter auch Dwayne Johnsons neuester Action-Kracher "Skyscraper", in dem er einen Geiselnahme-Experten des FBI spielt, der nicht nur einen brennenden Wolkenkratzer, sondern auch seine Familie retten muss. "Skyscraper" startet am 12. Juli in den deutschen Kinos.

Das ist der Trailer zu "Skyscraper":

Quelle: teleschau – der Mediendienst