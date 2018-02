Überraschung beim Super Bowl

Netflix erfreute gestern Abend seine Abonnenten mit der überraschenden Veröffentlichung der "Cloverfield"-Fortsetzung "The Cloverfield Paradox" direkt nach dem Ende der Übertragung des Super Bowl. Das Saisonfinale der Football-Liga NFL, das am gestrigen Sonntag in den USA stattfand, ist das größte Sportereignis des Jahres und beliebtester Werbeplatz auf dem US-Markt.

Auch Filmstudios nutzen das Mega-Event, das Millionen von US-Zuschauern verfolgen, für die Platzierung ihrer neuen Trailer zu kommenden Blockbustern. So wurde auch, wie bereits vorab von Fans erwartet, ein Trailer zu "The Cloverfield Paradox" in den Werbepausen gezeigt.

Völlig unerwartet kam hingegen die Entscheidung des Streaminganbieters, die heißersehnte Fortsetzung gleich nach dem Ende des Spiels auf seiner Plattform online zu stellen. Vorher waren Filmfans noch davon ausgegangen, dass der Film bald den Weg in die Kinos findet. Auch in Deutschland können Netflix-Abonnenten bereits "The Cloverfield Paradox" online abrufen.

Nach "Cloverfield" (2008), "10 Cloverfield Lane" (2016) spielt der dritte Teil des Franchises auf einer Raumstation. J.J. Abrams, Schöpfer der Reihe, war auch diesmal als Produzent mit an Bord. In den Hauptrollen sind unter anderem der deutsche Schauspieler Daniel Brühl und "Selma"-Star David Oyelowo zu sehen.

Das ist der Trailer zu The Cloverfield Paradox:

Quelle: teleschau – der Mediendienst