| Ranking 2020

Für viele Zuschauer ist es noch immer Tradition: Am Sonntagabend wird der neue "Tatort" oder Polizeiruf geguckt. Doch welche Fälle locken besonders viele Zuschauer vor den Fernseher? Und welche Kommissare haben im Vergleich mit den Kollegen das Nachsehen?

Wir haben die Einschaltquoten der ARD-Krimis aus dem Jahr 2020 gesammelt und ein Ranking erstellt. Auschlaggebend ist in unserer Sortierung die Zahl der Zuschauer, nicht der Marktanteil, auf den die Sender aber mindestens genauso viel Wert legen. Wenn zwei Krimis die gleiche Anzahl an Zuschauern hatten, entscheidet der Marktanteil. Aktuell haben zwei Fälle aus Köln im Ranking die Nase vorn.

Sehen Sie hier die Einschaltquoten-Tabelle der "Tatort"- und "Polizeiruf"-Fälle aus dem Jahr 2020:

1. "Tatort: Niemals ohne mich" aus Köln (22. März)

Eine Mitarbeiterin des Jugendamtes wurde erschlagen. Die Kölner Kommissare Ballauf (Klaus Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) stoßen bei ihren Ermittlungen auf getrennte Elternpaare, die gegeneinander kämpfen.

10,88 Millionen Zuschauer, 27,6 Prozent Marktanteil

2. "Tatort: Kein Mitleid, keine Gnade" aus Köln (12. Januar)

Die Leiche eines 17-Jährigen wird an einem See gefunden. Der Junge wurde in der Schule offenbar gemobbt. Das ergeben erste Ermittlungen von Ballauf (Klaus Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär).

10,59 Millionen Zuschauer, 29,9 Prozent Marktanteil

3. "Tatort: Das fleißige Lieschen" aus Saarbrücken (13. April)

In einer Industriellenfamilie scheint jeder jeden zu hassen. Doch wer ermordete den jüngeren der zwei Brüder? Erster Fall für die beiden neuen Kommissare Hölzer (Vladimir Burlakov) und Schürk (Daniel Sträßer).

10,44 Millionen Zuschauer, 27,5 Prozent Marktanteil

4. "Tatort: Die Guten und die Bösen" aus Frankfurt (20. April)

Ein Mann wurde in einer Waldhütte gefoltert und ermordet. Vor Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) legt ein Polizist ein Geständnis ab. Der Mann habe vor sieben Jahren seine Frau vergewaltigt. Sagt er die Wahrheit? Und was weiß die längst pensionierte Kommissarin Elsa Bronski (Hannelore Elsner in einer ihrer letzten Rollen), die damals den Fall bearbeitet und nie gelöst hat?

9,57 Millionen Zuschauer, 26,0 Prozent Marktanteil

5. "Tatort: Die Zeit ist gekommen" aus Dresden (5. April)

Ein Familienvater wird verdächtigt, einen Polizisten erschlagen zu haben. Er entkommt aus der U-Haft und flieht mit seiner Frau und dem zwölfjährigen Sohn. Die Dresdener Kommissarinnen Gorniak (Karin Hanczewski) und Winkler (Cornelia Gröschel) machen sich auf die Verfolgung.

9,57 Millionen Zuschauer, 25,7 Prozent Marktanteil

6. "Tatort: Krieg im Kopf" aus Göttingen (29. März)

Ein unbekannter Mann überwältigt Charlotte Lindholm, setzt ihr ein Messer an den Hals und redet wirr von "Stimmen in seinem Kopf" und dass jemand ihn jage. So beginnt der zweite gemeinsame Fall der Göttinger Kommissarinnnen Lindholm (Maria Furtwängler) und Schmitz (Florence Kasumba)

9,51 Millionen Zuschauer, 25,2 Prozent Marktanteil

7. "Tatort: Unklare Lage" aus München (26. Januar)

Nachdem in einem Bus Schüsse gefallen sind, berichten Medien, dass ein Anschlag droht. Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtlveitl) müssen in der schwierigen Lage die Ruhe bewahren.

9,41 Millionen Zuschauer, 26,4 Prozent Marktanteil

8. "Tatort: Das perfekte Verbrechen" aus Berlin (15. März)

Eine Gruppe reicher Jura-Studenten ist fasziniert von der Idee des perfekten Verbrechens. Doch er von ihnen hat den Mord an einer Studentin begangen? Rubin (Meret Becker) und Karow (Mark Waschke) stoßen auf eine Wand des Schweigens.

9,32 Millionen Zuschauer, 25,3 Prozent Marktanteil

9. "Polizeiruf 110: Söhne Rostocks" aus Rostock (19. Januar)

Der 36-jährige Frank Fischer stirbt in den Armen von Sascha Bukow (Charly Hübner). Ein Jungunternehmer ist auf der Flucht. Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Bukow finden heraus, dass der Tote und der Unternehmer Schulfreunde waren.

8,80 Millionen Zuschauer, 24,5 Prozent Marktanteil

10. "Tatort: Die goldene Zeit" aus Hamburg (9. Februar)

Während der Ermittlungen in einem Mordfall im Rotlicht-Milieu wird Falke (Wotan Wilke Möhring) mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Gemeinsam mit Grosz (Franziska Weisz) jagt er einen Auftragmörder.

8,70 Millionen Zuschauer, 24,0 Prozent Marktanteil

11. "Tatort: Die Nacht gehört dir" aus Franken (1. März)

An ihrem Geburtstag wird eine bei ihren Mitarbeitern beliebte Geschäftsfrau mit ihrem eigenen Sushimesser erstochen. Voss (Fabian Hinrichs) und Ringelhahn (Dagmar Manzel) finden heraus, dass sie sehr aktiv auf Datingseiten war.

8,29 Millionen Zuschauer, 23,1 Prozent Marktanteil

12. "Tatort: Monster" aus Dortmund (2. Februar)

Eine mit Blut überströmte Tatverdächtige in einem Mordfall will mit Faber sprechen, und zwar nur mit Faber (Jörg Hartmann). Welche Verbindung sie zum Leiter der Dortmunder Mordkommission hat, ist völlig unklar. Da bekommt Kommissar Pawlak (Rick Okon) einen verstörenden Anruf seiner fünfjährigen Tochter.

8,27 Millionen Zuschauer, 23,2 Prozent Marktanteil

13. "Tatort: Leonessa" aus Ludwigshafen (8. März)

Der Wirt einer beliebten Kneipe in Ludwigshafen-Oggersheim wird hinter seinem Tresen erschossen. Bei ihren Ermittlungen stoßen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) auf drei junge Menschen, die ihr Geld auf zweifelhafte Weise verdienen.

8,22 Millionen Zuschauer, 23,9 Prozent Marktanteil

16. "Polizeiruf 110: Totes Rennen" aus Magdeburg (16. Februar)

In der Nähe der Galopprennbahn liegt eine Leiche, die Todesursache ist unklar. Zu Doreen Braschs (Claudia Michelsen) Überraschung gibt es einen Verbindungsnachweis des Toten zum LKA, der Mann hatte als Informant für die Abteilung Wettbetrug gearbeitet.

7,56 Millionen Zuschauer, 21,9 Prozent Marktanteil

15. "Tatort: Tschill Out" aus Hamburg (5. Januar)

Nick Tschiller (Til Schweiger) wartet auf der Insel Neuwerk auf sein Disziplinarverfahren. Er hilft einer ehemaligen Lehrerin bei der Betreuung schwererziehbarer Jugendliche. Währenddessen ermitteln Yalcin Gümer (Fahri Yardim) und die neue LKA-Kollegin Robin Pien (Zoe Moore) in einem Fall von Drogenhandel im Darknet.

7,56 Millionen Zuschauer, 21,7 Prozent Marktanteil

16. "Tatort: Das Team" - Crossover aus Münster und Dortmund (1. Januar)

Ein Ermittlerteam aus verschiedenen Städten tut sich zusammen, um den Mord an vier Kommissaren in NRW aufzuklären. Bei dem "Tatort"-Crossover sind Peter Faber (Jörg Hartmann) und Martina Bönisch (Anna Schudt) von der Dortmunder Mordkommission sowie ihre Kollegin Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) aus Münster dabei. Außerdem Ermittler aus Paderborn, Aachen, Düsseldorf und Oberhausen.

6,94 Millionen Zuschauer, 18,4 Prozent Marktanteil

17. "Tatort: Ich hab im Traum geweinet" aus dem Schwarzwald (23. Februar)

Im Schwarwald wird Fasenet gefeiert. Auch die Kommissare Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) genießen das bunte Treiben. Bis ein Mann nach dem Treffen mit einem ehemaligen Escort-Girl tot in seinem Hotelzimmer gefunden wird.

6,10 Millionen Zuschauer, 17,6 Prozent Marktanteil

