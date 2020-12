Bauer sucht Frau – Neue Zeiten auf den Höfen: Nachwuchs bei den Paaren

Weihnachten ist das Fest der Kinder. Und bei der RTL-Dauerbrenner-Romantikreihe "Bauer sucht Frau" nimmt man das ganz wörtlich. Inka Bause, die schon seit 15 Jahren Landliebende verkuppelt, muss in der Feiertagssondersendung "Bauer sucht Frau – Neue Zeiten auf den Höfen" ihre große Neugierde befriedigen. Wie geht es den Paaren? Was haben sich für entzückende Überraschungen eingestellt? Tatsächlich wurden in der Historie der Sendung bislang bereits mehr als 20 Kinder geboren. Ein kleines Festtagswunder!

Es liegt allerdings auch an der zupackenden Amor-Arbeit, die Inka Bause immer wieder leistet, um den oft ein wenig unbeholfenen einsamen Herzen auf ihren Höfen zum Partnerglück zu verhelfen. In den bislang 15 "Bauer sucht Frau"-Staffeln, in denen bekanntlich längst auch gleichgeschlechtliche Bindungen ermöglicht wurden und in denen natürlich regelmäßig auch Bäuerinnen aktiv suchen, haben sich 82 Paare gefunden. 36 Hochzeiten wurden gefeiert.

Höchste Zeit, sich also mal wieder kreuz und quer durch den deutschsprachigen Raum zu fragen. Bause erkundigt sich aber auch in Namibia, Luxemburg oder Polen nach dem Stand der Dinge. Welchen Paaren hat das Liebesglück noch Nachwuchs beschert?

Ein Schwerpunkt der Sendung bildet das Schnuckelpaar der neunten Staffel: Der Luxemburger Landwirt Guy (damals 30) und seine Victoria (damals 27) lernten sich bei "Bauer sucht Frau" kennen, später heirateten sie – und sind nun Eltern einer kleinen Charlotte.

Ebenfalls ein Traumpaar sind Gerald (damals 30) und Anna (damals 27, Projektleiterin). Der attraktive Farmer aus Namibia verliebte sich schon 2017 direkt auf dem Scheunenfest. Die beiden sind weiterhin fest liiert – und erwarten nun erstmalig ein Baby, wie Inka Bause der Weltöffentlichkeit nicht ohne Stolz bekannt geben kann.

