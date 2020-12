Cover 2020: Unsere Titelseite des Jahres wählen und gewinnen

RTL-Serie

Valentina Pahde ist zurück bei "GZSZ"

Willkommen zurück: Valentina Pahde ist am Dienstag nach dreimonatiger Pause wieder bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. Vorab verrät sie, was zu Weihnachten auf ihrem Teller landet und was sie sich für 2021 wünscht.

