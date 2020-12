Manhattan Queen: Film mit Jennifer Lopez in SAT.1

Es war das Schauspiel-Comeback von Jennifer Lopez: Knapp vier Jahre nach dem Thriller "The Boy Next Door" war J.Lo 2018 wieder auf der großen Leinwand zu sehen – in Peter Segals Wohlfühlkomödie "Manhattan Queen". Die Story, die der Spezialist fürs komische Fach hier erzählt, ist klassischer Stoff für eine Verwechslungskomödie, nur dass diesmal unter anderem ein gefälschtes Facebook-Profil den Stein zum Rollen bringt. SAT.1 zeigt den Film nun als Free-TV-Premiere.

Lopez spielt Maya Vargas, eine Frau mit abgebrochenem Hochschulstudium, die sich ziemlich lustlos in ihrem mies bezahlten Job als Co-Filialleiterin in einem Supermarkt abrackert. Als sie ihren Frust bei ihrer besten Freundin Joan (Leah Remini) ablädt, hat deren Sohn Dilly (Dalton Harrod) eine Idee: Er beginnt Mayas Lebenslauf aufzupolieren und erstellt ihr ein vielversprechendes Facebook-Profil. Bald darauf bekommt Maya, dank einer kuriosen Verwechslung, tatsächlich einen neuen Job: als Marketing-Beraterin in einem Kosmetikkonzern in Manhattan.

Obwohl Maya von dieser unerwarteten Entwicklung mehr als überrascht ist, nimmt sie die Herausforderung freudig an. Schon bald soll sie einen großen Deal mit einem chinesischen Unternehmer einfädeln. Schließlich hält man sie für eine Expertin in Verhandlungsdingen. Und überhaupt: Beherrscht sie nicht auch fließend Mandarin? Das Chaos nimmt seinen Lauf, und über allem schwebt die Botschaft, dass es nicht gut ist zu vergessen, woher man eigentlich kommt.

"Manhattan Queen" ist eine prominent besetzte Komödie. Neben J.Lo übernehmen unter anderem Milo Ventimiglia ("Gilmore Girls", "This Is Us") und Vanessa Hudgens ("Prinzessinnentausch") tragende Rollen. Jennifer Lopez war seither nur noch einmal im Film zu sehen: 2019 spielte sie in der Krimi-Komödie "Hustlers" eine gerissene New Yorker Stripperin. Danach widmete sie sich vermehrt ihrer Musikkarriere: Ende November erschien ihre neue Single "In The Morning".

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH