"Temptation Island"

Von teleschau

Nach den elf Single-Frauen hat RTL nun auch die "Temptation Island"-Kandidaten vorgestellt, die vergebenen Ladys den Kopf verdrehen sollen. Dabei sind ein Stripper und ein Schönheitskönig.

Jetzt wird's heiß, behauptet RTL: Ab Mittwoch, 6. März, wollen vier Paare in der neuen Datingshow "Temptation Island – Versuchung im Paradies" ihre Liebe auf die Probe stellen lassen. Es wird die wohl härteste Herausforderung ihres bisherigen Pärchendaseins werden, denn die Frauen und Männer werden voneinander getrennt in unterschiedlichen Villen untergebracht. Jeweils elf weibliche und männliche Singles buhlen dann in den entsprechenden Resorts um die Gunst der eigentlich glücklich Vergebenen – wer wohl zuerst schwach wird? Nach den weiblichen Kandidatinnen hat der Kölner Privatsender nun auch die Herren präsentiert, die bei den vier Ladys für erhöhten Herzschlag sorgen sollen.

Unter anderem ist Anthony dabei. Reality-TV-Zuschauern dürfte der 30-Jährige ncoh aus "Love Island" bekannt sein. Ob es dem studierten Psychologen hilft, dass er Körpersprachen lesen kann? Aufs Ganze gehen wird auch der Kölner Chris. Der 27-Jährige ist Stripper und wird die Ladys auf der Insel mit seinem durchtrainierten Körper sicher ins Schwitzen bringen. Dominik bringt äußerlich als ehemaliger Mister Germany alles mit. Dazu hat der 26-jährige Schönling bei "Promi Big Brother" schon TV-Erfahrung gesammelt.

Als Gastgeberin des achtteiligen, moralisch durchaus fragwürdigen TV-Experiments von RTL und TVNOW fungiert Angela Finger-Erben, kurz bevor sie sich im Juni in den Mutterschutz verabschiedet.

Quelle: teleschau – der Mediendienst