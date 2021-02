The Masked Singer 2021: Start, Kostüme, Sendetermine und Jury

Die spaßige Mischung aus Musikshow und Ratequiz ist zurück: Am 16. Februar 2021 startet die vierte Staffel von "The Masked Singer" bei ProSieben. Welche Kostüme sind in diesem Jahr dabei? Wer sitzt in der Jury? Und wann wird "The Masked Singer" ausgestrahlt? Hier gibt's die Antworten.

"Wir werden das Rätseln für unsere Zuschauer und für Ruth und Rea etwas schwerer machen", kündigte ProSieben-Senderchef Daniel Roseman an. Wie der Sender den Schwierigkeitsgrad erhöhen möchte, bleibt abzuwarten. In den vergangenen Ausgaben wurden viele der Prominenten vor allem an ihrer Singstimme erkannt, die anders als die Sprechstimme nicht verfremdet wird. Womöglich wird der Sender die Kandidaten der vierten Staffel bitten, ihre Stimme beim Singen zu verstellen? Wir sind gespannt.

Die Kostüme bei "The Masked Singer"

Auch in der vierten Staffel gibt es wieder zehn Kostüme zu bestaunen. Eines bunter, eindrucksvoller und niedlicher als das andere. Unter anderem gibt es in der Staffel das erste "Masked Singer"-Baby zu bestaunen, denn der Mostronaut ist aus einer Liaison zwischen Monster und Astronaut entstanden.

Der Flamingo

Das Einhorn

Der Monstronaut

Das Quokka

Der Stier

Der Dinosaurier

Das Küken

Die Schildkröte

Der Leopard

Das Schwein

Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie mit allen Kostümen.

Die Sendetermine von "The Masked Singer"im Überblick

Die vierte Staffel startet am Dienstag, 16. Februar 2021, um 20.15 Uhr bei ProSieben und bei Joyn als Stream. Auch die weiteren Folgen laufen immer dienstags zur besten Sendezeit. Die Sendung wird live ausgestrahlt. Hier alle Sendetermine:

Show 1: Dienstag, 16. Februar, 20.15 Uhr

Show 2: Dienstag, 23. Februar, 20.15 Uhr

Show 3: Dienstag, 2. März, 20.15 Uhr

Show 4: Dienstag, 9. März, 20.15 Uhr

Show 5: Dienstag, 17. März, 20.15 Uhr

Show 6 - Finale: Dienstag, 24. März, 20.15 Uhr

Wer fliegt raus? Welche Kandidaten stecken unter den Masken?

Darüber entscheiden bei "The Masked Singer" alleine die Zuschauer. Sie stimmen darüber ab, welcher Auftritt ihnen am besten und am wenigsten gefallen hat. Der maskierte Sänger mit den wenigsten Stimmen am Ende einer Live-Show scheidet aus. Dann fällt auch seine Maske und die wahre Identität wird enthüllt.

Wer sitzt in der Jury von "The Masked Singer"?

In der Jury, die bei "The Masked Singer" mehr Ratepanel als Bewertungs-Jury ist, gibt es ein doppeltes Wiedersehen: Ruth Moschner und Rea Garvey hatten in Staffel drei ausgesetzt und waren je nur einmal als Gast-Juror dabei. In der vierten Staffel bilden die Moderatorin/Comedienne und der Musiker wieder das feste Rateteam. Unterstützt werden sie in jeder Woche von wechselnden Gast-Juroren.

Wer sind die bisherigen Gewinner?

Sänger Max Mutzke war 2019 der erste Gewinner der kuriosen Musikshow. Er beeindruckte als sangesstarker Astronaut. In der zweiten Staffel im Frühjahr 2020 triumphierte Schauspieler und Sänger Tom Beck als Faultier. Zum Teil hatte er seinen Sieg auch der Tatsache zu verdanken, dass viele Zuschauer beim Faultier auf Stefan Raab getippt hatten. In der dritten Staffel, die im Herbst 2020 bei ProSieben lief, landete Sängerin Sarah Lombardi als Skelett ganz oben.