| Lilly Becker, Hans Sarpei und Co

"The Taste": Die Kandidaten der zweiten Promi-Folge

SAT.1 verkürzt die Wartezeit auf die regulären Folgen von "The Taste" mit einer weiteren Promi-Ausgabe der Kochshow. Am Sonntag backen, bruzzeln und beweisen sich unter anderem Lilly Becker, Hans Sarpei, Julius Brink und Claudia Effenberg.

Es ist nicht immer ganz einfach mit diesen Promis. Das musste in der vergangenen Folge auch schon Cornelia Poletto erfahren. Mit Entertainerin Désirée Nick, die der Star-Köchin indirekt vorwarf, überzüchtete Geschmacksknospen zu haben, kam sie auf keinen gemeinsamen Nenner. Die Konsequenz daraus: Nick wurde nach der erste Runde aus dem Team geschmissen und durfte nur noch zuschauen.

Mit Lilly Becker und Hans Sarpei

In der zweiten Folge von "The Taste – Promis am Löffel", die SAT.1 am Sonntag zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr zeigt, darf sich Poletto nun auf Lilly Becker und Hans Sarpei freuen. Die Frau von Tennis-Legende Boris Becker und der ehemalige Profifußballer und "Let's Dance"-Sieger dürften deutlich pflegeleichter sein als Dschungelnatter Désirée Nick.

Behaupten müssen sie sich derweil gegen Mimi Fiedler und Julius Brink, die mit Profi Alexander Herrmann den Kochlöffel schwingen werden, sowie gegen Evi Sachenbacher-Stehle und Matthias Killing mit Roland Trettl und Claudia Effenberg und Mousse T. mit Kochcoach Frank Rosin. Wer letztendlich den "perfekten Löffel" abliefert, entscheidet allein Juror und Zwei-Sterne-Koch Christian Lohse.

Die regulären Folgen von "The Taste" sind ab dem 11. Oktober 2017 mittwochs um 20.15 Uhr auf SAT.1 zu sehen.