| SAT.1-Kochshow

Von Antje Rehse

Wer überzeugt die Jury mit seinem Löffel und schafft es in eines der Teams? Wer scheidet aus und wer wird am Ende der Sieger von "The Taste"? Bei SAT.1 ist die neue Staffel der Kochshow gestartet. In der Jury gibt es eine Veränderung und auch die Moderatorin ist neu.

Zu Beginn der neuen Staffel werden wie immer die Plätze in den Teams der vier Coaches verteilt, dann scheiden Woche für Woche zwei Kandidaten aus. "The Taste" läuft ab dem 2. September immer mittwochs um 20.15 Uhr bei SAT.1. Hier finden Sie alle Infos zu "The Taste" 2020.

Wer ist in welchem Team?

Zum Auftakt in die neue Staffel werden die besten 16 Kandidaten auf die vier Teams verteilt. Die Köche präsentieren der Jury ihren Löffel. Dann entscheiden die Coaches, ohne den Koch hinter dem Löffel gesehen zu haben, wen sie in ihrem Team haben möchten. Unter den Kandidaten befinden sich sowohl Hobby- als auch Profiköche. Alexander Herrmann hat schon nach der ersten Folge alle seine Kandidaten zusammen, die anderen drei Coaches haben jeweils noch einen Platz frei.

Und so sehen die Teams von "The Taste" 2020 aus:

Team Alexander Hermann: Lukas (24), Mario (32), Jonas (26); Lara (34)

Team Tim Raue: Cora (36), Melanie (22), Yassin (28)

Team Frank Rosin: Lea (26), Marco (21), Jan (20)

Team Alex Kumptner: Ilona (64), Sabrina (30), Lars (42)

Wer sind die Coaches in der Jury bei "The Taste"?

Männerunde in der Jury: Frank Rosin und Alexander Herrmann halten die Stellung, die beiden Köche sind auch 2020 wieder als Juroren bzw. Coaches dabei. Auch Tim Raue, der im vergangenen Jahr sein Debüt gab, tritt erneut an. Neu im Team ist Alexander Kumptner, der Maria Groß ersetzt. Der Österreicher bekam einst von der Zeitschrift "Bild der Frau" den Beinamen "schönster Koch der Fernsehlandschaft" verliehen. Kumpner ist mit zwei Hauben im Gault-Millau ausgezeichnet und dürfte dem ein oder anderen Zuschauern u.a. durch "Die Küchenschlacht" und seine Kinder-Kochshow "Schmatzo" bekannt sein.

Alle gegen Alexander Herrmann, dürfte es in diesem Jahr heißen, denn der Bayer fuhr im vergangenen Jahr schon wieder den Sieg ein. Schon vier Mal gewann bei "The Taste" ein Kandidat aus Team Herrmann.

Wer moderiert "The Taste"?

Auch hier gibt es eine Veränderung: Curvy Model Angelina Kirsch tritt als Moderatorin die Nachfolge von Christine Henning an. "Als jemand, der lieber bekocht wird als selbst zu kochen, bin ich absolut fasziniert, wie man komplette Gerichte auf so einen winzigen Löffel zaubern kann", sagt Kirsch.

Wie sind die Regeln?

"The Taste" ist die Casting-Show unter den Kochsendungen. Die Kandidaten kochen zum Auftakt kleine Gerichte, die auf einen Löffel passen. Die Coaches probieren, ohne zu wissen, wer gekocht hat. Dann entscheiden sie, ob sie den Kandidaten in ihrem Team haben wollen. Buzzern mehrere Coaches, darf der Kandidat entscheiden, in welches Team er geht.

Wenn alle Coaches ihr Team zusammen haben, beginnt die zweite Phase der Sendung. Pro Show gibt es ein Teamkochen, ein Solokochen und ggfs. ein Ausscheidungskochen. Beim Teamkochen kochen alle Kandidaten, jedes Team schickt aber nur einen Löffel ins Rennen. Das Team, das verliert, muss einen Kandidaten nach Hause schicken. Nach dem Solokochen müssen die Kandidaten mit "Roten Sternen" ins Ausscheidungskochen. Jeder Coach darf einmal pro Staffel für einen ausgeschiedenen Kandidaten seinen Joker ziehen und diesen in sein eigenes Team holen. Der Sieger von "The Taste" erhält ein eigenes Kochbuch sowie 50.000 Euro Preisgeld.

Rezepte aus "The Taste"

SAT.1 veröffentlicht die Rezepte aus "The Taste" auf seiner Webseite. Ein Rezept für den perfekten Löffel von Frank Rosin finden Sie hier.