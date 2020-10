Zweite Staffel bei VOX

Von Sarah Kohlberger

Nach dem aufwühlenden Finale startet VOX direkt mit der zweiten Staffel von "New Amsterdam". Dr. Max Goodwin hat mit den Geschehnissen zu kämpfen. Die letzte Folge wurden wegen Corona abgeändert.

Mit großen Plänen trat Dr. Max Goodwin ("The Blacklist"-Star Ryan Eggold) in der ersten Staffel der US-Serie "New Amsterdam" seinen neuen Job an. Als neuer medizinischer Leiter stellte er das älteste öffentliche Krankenhaus in New York komplett auf den Kopf. Er brach alte Klinikordnungen auf, nahm personelle Umstrukturierungen vor und kämpfte gegen die Bürokratie, um das unterbesetzte, überbelegte und unterfinanzierte Krankenhaus zu reformieren. Ein turbulenter Arbeitsalltag nahm seinen Lauf. Am 21. Oktober gipfelte die erste Staffel, die VOX aktuell jeden Mittwoch zeigt, in einer aufwühlenden und alles verändernden Finalfolge.

Eine Woche später schließt VOX zur selben Sendezeit direkt die zweite Staffel an. Die Geschichte springt drei Monate in die Zukunft und zeigt Dr. Goodwin, wie er mit den Geschehnissen des Staffelfinales zu kämpfen hat. Für die 18 neuen Folgen zeichnete unter anderem erneut Showrunner David Schulner ("Desperate Houswifes") verantwortlich. Die ersten neun Folgen der zweiten Staffel sind bereits seit Februar bei TVNOW verfügbar.

Das Medical-Drama basiert auf den Erlebnissen von Dr. Eric Manheimer, der im Bellevue-Krankenhaus in New York City, dem ältesten öffentlichen Krankenhaus Amerikas, Chefarzt war. Er hielt seine Memoiren in dem Buch "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital" (2012) fest.

Die letzte Folge der zweiten Staffel mit dem Titel "Pandemic" sollte in den USA im April dieses Jahres ausgestrahlt werden. Da die Ereignisse allerdings der tatsächlichen COVID-19-Pandemie ähnelten, zeigte NBC eine abgewandelte Folge mit dem Titel "Matter of Seconds". Die Szenen, in denen der "Hawaii Five-0"-Star Daniel Dae Kim als neuer Charakter Dr. Cassian Shin eingeführt wird, blieben erhalten.

