Sky kündigt dritte Staffel an

Leinen los! "Das Boot" sticht wieder in See: Nachdem im April 2020 die zweite Staffel der Drama-Serie nach den Motiven des berühmten Films von Wolfgang Petersen auf Sky zu sehen war, dürfen sich Fans nun auf Nachschub freuen. Wie der Pay-TV-Anbieter am Dienstag mitteilte, wird die von Bavaria Fiction produzierte und mit einem üppigen Budget ausgestattete Zweiter-Weltkrieg-Serie um eine weitere, mittlerweile dritte Staffel verlängert.

"Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Staffeln freuen wir uns darauf, 'Das Boot' endlich weitererzählen zu können", so Marcus Ammon, Senior Vice President Original Production bei Sky Deutschland. Dabei wird auch ein Clou für Home-Entertainment-Technik-Fans angekündigt: Die neuen Folgen werden in 8K und Dolby Atmos produziert, eine Zusammenarbeit mit dem Gerätehersteller Samsung soll angeblich ein noch schärferes Seh- und Klangerlebnis ermöglichen.

Mit dem bisherigen Abschneiden von "Das Boot" – unter anderem waren Vicky Krieps, Tom Wlaschiha und August Wittgenstein in den Hauptrollen zu sehen – zeigt sich Marcus Ammon ausgesprochen zufrieden: "Die Serie hat eine treue Fangemeinde, 96 Prozent der Zuschauer der ersten Episode der zweiten Staffel blieben bis zur letzten Folge dabei." Auch das Publikum scheint im Vergleich zu Staffel eins diverser geworden zu sein: "Darüber hinaus haben wir eine größere weibliche und jüngere Zuschauergruppe gewinnen können."

"Das Boot" ist ein internationaler Erfolg: In über 100 Länder hat sich die deutsche Produktion des Pay TV-Senders verkauft, darunter in den USA, Großbritannien und Frankreich. Doch was heißt überhaupt deutsche Serie? In der Serie wird über lange Passagen der zweiten Staffel Deutsch, Französisch und Englisch im Wechsel gesprochen.

Wahrscheinlich profitiert die Serie auch von ihrem großen Markennamen. Wolfgang Petersens Original-Film von 1981 zählt immer noch zu den größten deutschen Kinoexport-Erfolgen überhaupt. Der klaustrophobisch-authentische Weltkriegsstreifen lief erfolgreich in den USA und weltweit.

Nähere Informationen zur dritten Staffel gibt es noch nicht. Einzelheiten zu Drehstart, Cast und Handlung sollen laut Sky aber demnächst folgen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH