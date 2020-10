| RTL-Datingshow

Von Antje Rehse

Liebessuche in Zeiten von Corona: Das macht auch den Landwirten von "Bauer sucht Frau" zu schaffen. Denn, oh Schreck, das legendäre Scheunenfest musste in diesem Jahr ausfallen. "Ich bedauere das genauso wie meine Bauern. Für sie ist das Zusammentreffen, das gegenseitige Kennenlernen und feiern, ein wichtiges und schönes Highlight. Dort entstehen oft Freundschaften fürs Leben", sagt Moderatorin Inka Bause. "Aber so bin ich dann zu fast allen Landwirten gefahren und habe ihnen ihre Briefe oder die Auserwählten auf den Hof gebracht. Der Inka-Liebes-Lieferdienst frei Haus sozusagen!"

Zehn Bauern machen sich in der neuen Staffel, es ist bereits die 16. des RTL-Formats, auf die Suche nach einem Partner fürs Leben. Mit dabei ist in diesem Jahr auch mal wieder eine Frau: Pferdewirtin Denise (32) hat u.a. einen echten Dating-Profi zu sich auf den Hof eingeladen. Till (31, Bademeister aus Kiel) hat schon in diversen TV-Formaten ("Bachelorette", "Love Island", "Temptation Island") nach der passenden Frau gesucht. Meint er es überhaupt ernst oder will er nur weiteren Ruhm? Das fragt sich natürlich auch Denise und will es genau wissen.

Till versucht sich rauszureden: "Ich habe mich aber für keine einzige der Sendungen selber beworben, sondern wurde immer angeschrieben. 'Bauer sucht Frau' ist die einzige Sendung, für die ich mich beworben habe, als ich dich gesehen habe!" Ob das wirklich ein glaubwürdiges Argument ist? Oder haben Tills Konkurrenten dann doch die Nase vorn?

Patrick – lediglich Bauer im Nebenerwerb – war zwar noch nie im Fernsehen, ist aber der "Bachelor" der neuen Staffel. Er hat laut RTL so viele Bewerbungen bekommen wie noch kein Landwirt vor ihm. Gleich sechs Frauen hat er zu sich auf den Hof eingeladen. Auf einem Schiff auf dem Bodensee stellt Inka Bause dem 24-Jährigen nacheinander Annika (21, Studentin aus München), Antonia (20, Kosmetikerin aus Niedersachsen), Julia (25, Zahnmedizinische Angestellte aus München), Kim (20, Studentin aus Oberbayern), Sofia (22, Tiermedizinische Fachangestellte vom nördlichen Bodensee) und Stefanie (24, Bürokauffrau aus Schwaben) vor. Nach einem ersten Kennenlernen und anschließenden Einzeldates muss sich Patrick entscheiden, mit wem er die Hofwoche verbringen möchte.

Doch natürlich gibt es sie auch in dieser Staffel, die "normalen" Bauern, die nicht aussehen, wie aus dem Katalog und etwas Kuppel-Unterstützung von RTL und Inka Bause durchaus gebrauchen können. In unserer Bildergalerie stellen wir die zehn Kandidaten vor.

RTL zeigt die neue Staffel "Bauer sucht Frau" ab dem 26. Oktober immer montags um 20.15 Uhr.