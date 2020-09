| Soap bei TVNOW

Die frühere ARD-Soap "Verbotene Liebe" feiert bei Streaminganbieter TVNOW ein Comeback. Nun gibt es Details zur Besetztung. Und einige bekannte Namen sind dabei.

Heinz Hoenig, Martin Walde, Claudia Hiersche und Asli Melisa Uzun machen den Cast von "Verbotene Liebe – Next Generation" perfekt. Das gab die RTL-Mediengruppe am Montag bekannt. Die Dreharbeiten haben bereits vor einigen Wochen begonnen. Gedreht wird in Düsseldorf, Köln und Belgien.

Das sind die Rollen und Darsteller:

Die Verhovens: Robert und Eva Verhoven werden gespielt von Heinz Hoenig ("Das Boot", "Der große Bellheim", "Stan Becker") und Stephanie Japp ("Bad Banks", "Der Kriminalist", "Hinter Gittern – Der Frauenknast"). Patriarch & Modezar Robert ist Eigentümer des internationalen Modeunternehmens Verhoven und führt es mit harter, aber sehr gekonnter Hand. Alexander Verhoven (Frederik Götz, "Tonio & Julia", "Rate your Date") ist der älteste Sohn von Modezar Robert, stellvertretender CEO des Labels "Verhoven", sowie Gründer und CFO beim Label "Greenlights". Er verliebt sich auf den ersten Blick in die hübsche, alleinerziehende Mutter Josefin Reinhard (Sina Zadra, "Familie Dr. Kleist"). Die Modemanagement-Studentin unterstützt ihre Freundin Mia Ulrich (Anuschka Tochtermann, "Frühling") im alternativen Fashion Store "Fräulein Grün" in Düsseldorf. Doch es gibt etwas, was bis jetzt weder Alexander noch Josefin wissen … Komplettiert wird Familie Verhoven außerdem durch Alexanders Geschwister Livia (Livia Matthes, "Der Bulle und das Biest", 2019er Kinofilm "Drei Engel für Charlie"), Modedesignerin und Mitgründerin vom Label "Greenlights", und Paul (Lennart Betzgen, "Tierärztin Dr. Mertens", "Magda macht das schon"). Als Nesthäkchen der Familie ist Paul auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, den er schon bald in einer eigenen "verbotenen Liebe" finden wird …

Weitere neue Figuren sind Model und Influencerin Bobbi Atakan (Asli Melisa Uzun, wurde 2015 Miss Turkey Universe) und der bodenständige Tischler Finn Rogel (Martin Walde, "Lindenstraße", "Wo willst du hin, Habibi?", "Alles was zählt"). Finn ist Josefins Ex und der leibliche Vater ihrer Tochter Ava. Sie alle werden auf neuen und verschlungenen Wegen auch einigen bereits bekannten Figuren begegnen. Darunter Carla von Lahnstein (Claudia Hiersche), die inzwischen eine Event-Agentur für besondere Veranstaltungen betreibt, Ansgar von Lahnstein (Wolfram Grandezka), der nach fünf Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, Charlie Schneider (Gabriele Metzger), die nach wie vor das "Schneiders" leitet und ihrem Neffen Oliver Sabel (Jo Weil), der immer noch als Model Erfolge feiert. Auch die bestens bekannte und gefürchtete Gräfin Clarissa von Anstetten (Isa Jank) wird eine special appearance in der "Verbotenen Liebe – Next Generation" haben.

Quelle: areh