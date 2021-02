prisma live bei Clubhouse: So lief der Talk mit Jürgen Domian

Unter dem Titel "prisma live" lädt Chefredakteur Stephan Braun regelmäßig spannende Gäste aus Film und Fernsehen zur Talkrunde ins "Clubhouse". Hier gibt's alle bisherigen Gespräche im Überblick.

Folge 2 (22. Februar) – prisma live mit Jürgen Domian (Teil II)

Auf die Premiere folgt die Fortsetzung: Im zweiten Teil des Talks mit Jürgen Domian gab es am Montagabend einen Blick hinter die Kulissen von "Domian Live" und Domians Sicht auf die alltäglichen Dinge des Lebens. Passend zum Abend, das "Herzblatt-Fazit" von Stephan Braun:

"Domian hat gleich eine ganze Sammlung Simpsons-DVDs zu Hause im Regal stehen und kann ohne sie einfach nicht einschlafen. Mr. Burns und die beiden lesbischen Schwestern sind da seine absoluten Stars. Bei Let's Dance 2017 konnte er nicht mittanzen – er tanzte derweil auf einem anderen Parkett: Mit 1Live ging er auf Tour. Sein Glaubensgerüst bröselte, gleich drei Punkte waren für ihn nicht mehr beantwortbar. Doch klar war immer: Nach der Sendung gibt's erst mal die Zeitung an der Tanke. Währenddessen ist er sehr optimistisch, dass es für ihn auf der Fernsehbühne sehr bald wieder losgehen kann. Denn auch der Domian weiß: Der Gesprächsbedarf ist sehr groß, gerade zu Corona-Zeiten."

Folge 1 (15. Februar) – prisma live mit Jürgen Domian (Teil I)

Gelungene Premiere: prisma hat Jürgen Domian, Deutschlands Kult-Talker Nummer Eins, zum ersten Mal auf die "Clubhouse"-Bühne geholt. Chefredakteur Stephan Braun und Christian Parth, Redaktionsleiter "Domian Live", haben mit der WDR-Legende und über 100 Zuhörern rund eine Stunde lang über verschiedenste Themen gesprochen.

Dabei ging es um Karneval in Corona-Zeiten, kuriose Anrufe und Nonnen. Oder wie Stephan Braun in "Herzblatt-Manier" am Ende der ersten Folge zusammenfasste: "Domian ist assimilierter Kölner, der keinen Spaß an der Verkleidung hat und heute am Rosenmontag auf den Kölner Straßen kein karnevalistisches Treiben gesehen hat. Dazu weiß er, dass man mittlerweile allen Schweinskram googeln kann. In sehr beeindruckender Erinnerung ist ihm der Herr 'Dom Eins' geblieben und er hat damals sogar mit einem Sklaven gesprochen. Domian engagiert sich sehr für die Miltred Scheel-Stiftung und weiß auch, dass die Nonnen sehr früh schlafen gehen. Einmal hat er sogar Scheiße gebaut. Der Domian – ein sehr warmherziger Mensch!"

Über "Clubhouse": Bei der App "Clubhouse" handelt es sich um eine Audio-Network-App, in der Interessierte live bei Diskussionsrunden zuhören oder mitmachen können. Die App erlebt seit Wochen eine Nutzeransturm, wird derzeit jedoch nur für Apple-Nutzer im App-Store angeboten. Hinzu kommt, dass jeder, der mitmachen will, eine Einladung benötigt. Einladungen können zum Beispiel von Freunden oder Bekannten verschickt werden, die bereits bei "Clubhouse" aktiv sind. Nutzer eines Android-Smartphones müssen sich derweil noch gedulden. Mittlerweile haben die "Clubhouse"-Gründer Paul Davison und Rohan Seth zwar angekündigt, dass es auch eine Android-Version geben werde, nur wann es so weit ist, steht noch nicht fest.