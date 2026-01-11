Barbara Wussow nahm zehn Kilo ab – so änderte der „Traumschiff“-Star seine Ernährung

Viele kennen die beliebte Schauspielerin Barbara Wussow in ihrer Rolle als Hoteldirektorin Hanna Liebhold aus der ZDF-Fernsehreihe „Das Traumschiff“. Für ihre Gesundheit stellte sie nun ihre Ernährung um und verriet, wie sie in nur zwei Monaten zehn Kilo verlor.

Als Schauspielerin Barbara Wussow auf der Spendengala Ein Herz für Kinder vor die Kameras trat, fiel vielen sofort ihre Veränderung auf: In kurzer Zeit hatte sie rund zehn Kilo verloren. Dabei ging es ihr nicht um äußere Effekte, sondern um ihr eigenes Wohlbefinden und ihre Gesundheit. Die 64-Jährige erklärte am Rande der Gala gegenüber der Bild: „Ich möchte fit sein, dann fühle ich mich auch wohl.“

Barbara Wussow arbeitete acht Wochen für ein neues Körpergefühl Um dieses neue Wohlgefühl zu erreichen, hielt sich Barbara Wussow acht Wochen lang konsequent an einen strikten Ernährungsplan, der ihr einiges an Disziplin abverlangte. Ihr Tagesmenü war dabei bewusst schlicht gehalten. „Ein Glas Wasser, ein Schafjoghurt und ein Dinkelbrötchen zum Frühstück. Mittags dasselbe. Und abends – nichts“, schilderte sie im Interview.

Die eigentliche Herausforderung lag jedoch im Alltag: Parallel dazu kochte sie täglich ganz normal für ihre Familie. „Natürlich habe ich für alle ganz normal gekocht“, sagte sie – selbst blieb sie dennoch standhaft und ließ die Speisen unberührt. Gleichzeitig weiß Wussow, dass auch der disziplinierteste Plan nicht immer ohne Ausnahmen auskommt. Während der Dreharbeiten für das Das Traumschiff habe sie sich bewusst etwas gegönnt. „Das Essen ist einfach zu gut, da hat man keine Chance“, räumte sie schmunzelnd ein.

Barbara Wussow mit ihrem Sohn Nikolaus Fortell auf der Spendengala Bei der Spendengala in Berlin erschien Wussow nicht allein: An ihrer Seite zeigte sich Sohn Nikolaus Fortell (27), der als Zauberkünstler arbeitet und seiner berühmten Mutter sichtlich zugetan ist. „Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mutter. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis – unsere ganze Familie. Wir lieben uns einfach“, sagte er. Seit 1990 ist Barbara Wussow mit dem Schauspieler Albert Fortell verheiratet; gemeinsam haben sie neben Nikolaus noch Tochter Johanna (20).

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels