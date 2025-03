Claudia Obert über ihre Beziehungs-Regel: "Das wird nichts an unserer Liebe ändern"

Viele hätten nicht vermutet, dass die Beziehung von Claudia Obert und Max Suhr so lange hält. Das ungewöhnliche Paar ist seit zwei Jahren zusammen. Die beiden Reality-Stars leben eine ungewöhnliche Beziehung. Doch wie sehen die beiden ihre Zukunft? Soll es mal eine Hochzeit geben? Die Unternehmerin hat nun verraten, was sie plant und warum ihre Beziehung so gut funktioniert.