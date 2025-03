Claudia Obert und Max Suhr überraschen mit Ergebnis aus Kinderwunschklinik

Claudia Obert ist zurzeit bei "Promis unter Palmen" zu sehen. Für die 63-Jährige ist es bereits das zweite Mal, dass sie an der SAT.1-Show teilnimmt. Bereits 2020 war die Unternehmerin in der umstrittenen Show zu sehen. Seitdem ist viel im Leben der Skandal-Nudel passiert. Mit ihrem Freund Max Suhr ist Claudia Obert seit dem Sommer 2022 zusammen. Trotz Altersunterschied von 37 Jahren, ging das Paar in eine Kinderwunschklinik.

Überaschendes Ergebnis in der Kinderwunschklinik Max Suhr und Claudia Obert nehmen kein Blatt vor dem Mund und plaudern gerne über intime Details aus ihrer Beziehung. Somit ist bekannt, das die beiden eine offene Beziehung führen. "Sie kann machen, was sie will – er sollte nur besser aussehen als ich", scherzte Max Suhr im Interview mit t-online über ihr Verhältnis. Obwohl die beiden oft belächelt werden, zeigt sich das skurrile Paar in der Öffentlichkeit frisch verliebt und harmonisch. Diese Beziehung wollte die trinkfreudige Unternehmerin mit einem Baby krönen. Mit 17 Jahren war die Trash-Ikone bereits einmal schwanger, verlor aber das Kind. Mit Max Suhr sollte alles anders werden. Um ihren Familienwunsch in die Tat umzusetzen waren die beiden in einer Kinderwunschklinik. Die "Promis unter Palmen" verkündete das Ergebnis der Untersuchung, das für Überraschungen sorgte.

Claudia Obert will "alles tun" um ein Kind zu bekommen "Ich würde alles tun, um von diesem schönen jungen Mann ein Kind zu kriegen", erklärte Claudia Obert 2023 in einem Interview mit Bild. Doch wer nun gedacht hat, es könnte an dem Alter von Claudia Obert scheitern, hat sich getäuscht. "Den großen Schuss kann man mit ihm wohl nicht machen. Die Konzentration der Spermien war nicht gut", berichtete die 63-Jährige in dem Interview. Die beiden verkündeten, die Hoffnung aber nicht aufgeben zu wollen und weiter an der Familienplanung zu arbeiten. Bislang blieb es bei der Wunschvorstellung und wird sich höchstwahrscheinlich auch nicht erfüllen. Die beiden sind PR-Profis und wissen genau, mit welchen Schlagzeilen sie in der Presse landen.