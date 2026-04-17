Home News Star-News

DSDS-Moment polarisiert: Dieter Bohlen teilt gegen Thomas Anders aus

Ehemaliges Duo

DSDS-Moment polarisiert: Dieter Bohlen teilt gegen Thomas Anders aus

17.04.2026, 09.16 Uhr
von Julian Flimm
Ein Kandidat, ein Modern-Talking-Song und plötzlich wird es persönlich: Dieter Bohlen verteilt bei DSDS eine Spitze gegen Thomas Anders.
Dieter Bohlen lacht und hält eine Faust hoch.
Dieter Bohlen hat bei DSDS gegen seinen alten Kollegen Thomas Anders gestichelt.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Bei "Deutschland sucht den Superstar" hat Dieter Bohlen mit einer kurzen Bemerkung plötzlich nicht mehr nur für Kandidatenkritik gesorgt, sondern auch alte Modern-Talking-Geschichten neu entfacht. Auslöser war ein Auftritt, der musikalisch an das frühere Erfolgsduo erinnerte.

Zunächst zeigte sich Bohlen anerkennend für einzelne Passagen, dann folgte jedoch eine Spitze: "Du müsstest dich mal an Thomas Anders wenden, weil die versuchen ja andauernd irgendwelche alten Modern-Talking-Songs nachzufühlen… kriegen das aber nie hin."

Thomas Anders äußert sich zur Funkstille mit Dieter Bohlen

Bohlens Bemerkung ist besonders pikant, weil sie auf aktuelle Modern-Talking-Projekte von Anders anspielt. Letzterer veröffentlichte in den vergangenen Jahren Neuinterpretationen älterer Hits des Duos. Diese Neuauflagen erzielten kommerzielle Erfolge, überzeugten Bohlen jedoch offenbar nicht.

Derzeit beliebt:
>>Rap-Prinzessin scheitert: Dieter Bohlen zieht bei DSDS den Stecker
>>"Die Queen": Das Meisterwerk mit Helen Mirren im Free-TV
>>Bushido mit harter Kritik an die DSDS-Produktion: "mich richtig vor den Bus geworfen"
>>"Prominent Getrennt": RTL gibt Ex-Paare und Starttermin bekannt

Der Konflikt zwischen dem 72-jährigen Dieter Bohlen und Thomas Anders (63) reicht bis in die Zeit nach dem Aus von Modern Talking zurück. Laut offiziellen Angaben besteht seit Jahren keinerlei Kontakt mehr zwischen den Musikern. Die Funkstille bestätigte Anders jüngst in einem Interview mit SuperIllu: "Nein, daran hat sich nichts geändert. Und daran wird sich auch im Großen und Ganzen nichts mehr ändern." Gleichzeitig stellte Anders klar, dass beide ihren eigenen Weg gefunden hätten: "Wir haben unseren Frieden miteinander gefunden und jeder ist auf seine Weise erfolgreich."

Modern Talking: Wie Dieter Bohlen und Thomas Anders zu Stars wurden

Modern Talking zählte in den 1980er-Jahren zu den erfolgreichsten Pop-Duos Europas. Mit Hits wie „You’re My Heart, You’re My Soul“ und „Cheri, Cheri Lady“ wurden Dieter Bohlen und Thomas Anders international bekannt. Ihr eingängiger Eurodisco-Sound, das markante Styling und eine Reihe von Chart-Erfolgen machten das Duo zu einem festen Bestandteil der Musiklandschaft. Nach der ersten Trennung 1987 feierten sie Ende der 1990er-Jahre noch einmal ein spektakuläres Comeback, ehe 2003 endgültig Schluss war.

Nach Filter-Spott: Dieter Bohlen schiebt DSDS-Panne auf Mitarbeiter
Der auffällige Gesichtsfilter bei DSDS sorgte für viele Reaktionen. Jetzt erklärt Dieter Bohlen selbst, wie es dazu kam – und wird deutlich.
„wie ein Geist aus der Flasche“
Dieter Bohlen schaut ernst.

Hinter dem großen Erfolg standen jedoch immer wieder Spannungen, die das Verhältnis der beiden zunehmend belasteten. Vor allem in den Jahren nach dem endgültigen Aus lieferten sich Bohlen und Anders öffentlich zahlreiche verbale Auseinandersetzungen, in Interviews, Büchern und TV-Auftritten. Immer wieder ging es um persönliche Vorwürfe, unterschiedliche Sichtweisen auf die gemeinsame Karriere und die Schuld am Scheitern des Duos.

Du willst diese Sendung auf RTL+ streamen? Hol dir hier den vollen Zugriff und schau noch viele weitere Highlights!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels
Deutschland sucht den Superstar (DSDS)

Das könnte dich auch interessieren

Nach Filter-Spott: Dieter Bohlen schiebt DSDS-Panne auf Mitarbeiter
„wie ein Geist aus der Flasche“
Dieter Bohlen schaut ernst.
Produktion muss eingreifen: Prinz Frédéric erleidet Schwächeanfall in TV-Show
Drama im Reality-TV
"Kampf der RealityAllstars"
Reibereien in der DSDS-Jury? Isi Glück packt über Dieter Bohlen aus
Einblicke
Isi Glück
"Neue Geschichten vom Pumuckl" RTL zeigt sechs neue Folgen der zweiten Staffel
Neue Folgen
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Dieter Bohlen bricht Regel: Menowin wieder bei DSDS
Menowins Comeback
Menowin Fröhlich
"Deutschland sucht den Superstar": So wird die 22. Staffel mit Bushido und Isi Glück auf RTL
TV-Show
DSDS
Die Fortsetzung von Bullys Hit bei RTL+: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Kultige Neustarts
"Das Kanu des Manitu"
Wilde Kombi: Stefan Raab und Herbig kommentieren Länderspiel
DFB-Spiel-Übertragung
"Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli"
Tim Mälzer offenbart rührende Anekdote aus "Herbstresidenz"
Gemeinschaft stärken
Tim Mälzer
So viel hat Ross Antony bei "Let´s Dance" schon abgenommen!
Publikumsliebling
Ross Antony bei Let's Dance.
So wohnt Beatrice Egli privat – das hätten die wenigsten erwartet
Persönlicher Einblick
Beatrice Egli redet.
Krasse Veränderung: So nahm Barbara Wussow in kurzer Zeit zehn Kilo ab
Gewichtsverlust
Barbara Wussow in einem silbernen Kleid auf dem roten Teppich.
Barbara Wussow reagiert auf Kritik an Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän
ZDF-Reihe
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
"Wo ist das Ausverkaufsregal?" So sparen Lady Gaga und andere Superstars bares Geld
Prominente Sparfüchse
Lady Gaga
"Nightsleeper": Kritik zur BBC-Thrillerserie mit Joe Cole
Hackerangriff auf Nachtzug
"Nightsleeper"
"Comedy auf Bestellung": Das neue Format im BR
Vereins-Comedy
"Comedy auf Bestellung"
"In Wahrheit – Verschwiegen": Der Start des ARTE-Krimis mit Christina Hecke
Gefährliche Blutvergiftung
"In Wahrheit - Verschwiegen"
"Praxis mit Meerblick – Der Dickkopf": Kritik zur ARD-Reihe mit Tanja Wedhorn
Praxis mit Meerblick – Der Dickkopf
"Praxis mit Meerblick - Der Dickkopf"
Das machen die "O.C., California"-Stars heute
Das Leben nach O.C.
O.C. California
Wurde Shakespeare so zu seinem Meisterwerk "Hamlet" inspiriert? Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Hamnet"
Carolin Kebekus: "Wenn ich die Wahl habe zwischen schlafen und miteinander schlafen: Gute Nacht!"
Elternleben
Die Carolin Kebekus Show
Zu weit gegangen: Diese Sendung mit Christian Ulmen wurde nie veröffentlicht
Was war da los?
Christian Ulmen mit kritischem Blick.
"Das leiste ich mir": Sandra Maischberger kauft ihre Kleidung grundsätzlich nicht selbst
Einkaufsgeheimnis
"Käpt'ns Dinner"
Jodie Foster auf Mördersuche in Paris: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kino-Rückkehr
Paris Murder Mystery
Sänger von Klaus und Klaus packt über Kult-Song aus: "Kostete mich Millionen"
Schlager-Erfolg
Klaus Baumgart
Brasilianische Schauspiel-Ikone: Was wurde aus "Spinnenfrau" Sonia Braga?
Hollywood-Ikone
Kuss der Spinnenfrau (1985)
Bayerns Maibaum Hunters: Tradition trifft Reality-TV
Bayerisches Brauchtum
Maibaum Hunters
"Käpt'ns Dinner": Die Jubiläumssendung mit Michel Abdollahi
NDR-Talkshow-Jubiläum
Michel Abdollahi
Anya Taylor-Joy: Ihr Weg vom Model zum Weltstar
Karriere-Highlights
Anya Taylor-Joy
“Schlag den Star”: Alle Infos zur Ausgabe mit Thorsten Legat und Harald Glööckler
Duell der Gegensätze
Harald Glööckler und Thorsten Legat als "Schlag den Star" Grafik