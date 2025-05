Geheimnis über "Dr. Nice" Patrick Kalupa: Wer ist die bekannte Frau an seiner Seite?

Seit 2023 bei „Dr. Nice“

Patrick Kalupa ist u.a. bekannt aus der Sat.1 Telenovela „Anna und die Liebe“, in welcher er von 2010 bis 2012 den Protagonisten Tom Lanford, den Geschäftsführer von „Lanford Luxury“ verkörperte. Am Ende konnte er das Herz von Anna, gespielt von Jeanette Biedermann für sich gewinnen. Darüber hinaus war er in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ zu sehen und seit 2023 in der beliebten Arztserie „Dr. Nice“ im ZDF. Dort hat er von Anfang an die Rolle des Protagonisten Dr. Moritz Neiss übernommen, einen erfolgreichen plastischen Chirurgen, der nach einem Unfall alles verliert und deshalb in seine norddeutsche Heimat zurückkehren muss. In der Serie ist Dr. Neiss noch auf der Suche nach der großen Liebe, während Patrick Kalupa privat bereits sein Glück gefunden hat.