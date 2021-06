Jared Padalecki und Jensen Ackles: Knatsch wegen Supernatural-Prequel

Nach 15 Staffeln ist im vergangenen Jahr der Dauerbrenner "Supernatural" zu Ende gegangen. Nun hat Hauptdarsteller Jensen Ackles ein Prequel angekündigt – und damit bei Co-Star Jared Padalecki für Frust gesorgt.

Jared Padalecki und Jensen Ackles spielten 15 Jahre lang die Brüder Sam und Dean Winchester, die in "Supernatural" gegen Dämonen, Geister und den Teufel persönlich kämpften. Die beiden Schauspieler gelten eigentlich als enge Freunde, doch ein angekündigtes Prequel

Das Prequel, das von der Produktionsfirma von Ackles und dessen Ehefrau co-produziert wird, soll sich um die Eltern der Winchesters drehen. Aus der Perspektive von Erzähler Dean Winchester (Ackles) wird mehr über die Beziehung von John und Mary Winchester verraten, bevor ihre Söhne auf der Welt waren. Das Drehbuch kommt von Robbie Thompson, der in der Vergangenheit ebenfalls schon für "Supernatural" geschrieben hat. Ob die Serie wirklich kommt, ist aber noch nicht ganz klar. Bislang gibt es für "The Winchesters" ein sogenanntes "Script Commitment", also die Zusage, dass für ein noch nicht geschriebenes Drehbuch gezahlt wird.

"Als Danneel und ich unsere Produktionsfirma Chaos Machine gegründet haben, wussten wir, dass wir die Story von Mary und John Winchester erzählen wollten; oder besser gesagt die 'Supernatual'-Origin-Story", sagte Ackles gegenüber "Deadline". "Ich hatte immer das Gefühl, dass meine Figur Dean mehr über die Beziehung seiner Eltern hätte wissen wollen."

Einer wusste aber offenbar nichts von dem Prequel: Jared Padalecki. "Junge. Freu mich für dich. Hätte mir gewünscht, das auf einem anderen Weg als Twitter zu erfahren. Ich freue mich darauf, es zu gucken, aber ich bin enttäuscht, dass Sam Winchester überhaupt nicht involviert ist", schrieb der Sam-Darsteller auf Twitter. Auf die Nachfrage eines Fans, ob das ein Scherz sei, antwortete er: "Nein, ist es nicht. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Ich bin total enttäuscht." Ein Tweet an die Adresse von Robbie Thompson, in dem Padalecki den Drehbuchautor als Feigling bezeichnete, wurde mittlerweile gelöscht.

In der Tat ist es überraschend, dass Jensen Ackles seinen langjährigen Co-Star überhaupt nicht in die Pläne eingeweiht hat. Die beiden bildeten nicht nur vor der Kamera 15 Jahre lang ein erfolgreiches Team, sondern betonen auch immer wieder, wie eng sie privat befreundet sind. Auf der jeweiligen Hochzeit des anderen waren sie Trauzeugen. Ackles, der aktuell für die dritte Staffel der Amazon-Serie "The Boys" in seiner Rolle als Soldier Boy dreht, hat sich zu Padaleckis Tweets noch nicht geäußert. Die treue "Supernatural"-Fangemeinde wird hoffen, dass ihre Lieblinge den Streit beilegen.