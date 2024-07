"Are You The One" startet mit wilder Folge: "Wie in einem Swingerclub!"

Die neue Staffel von "Are You The One? - Reality-Stars in Love" auf RTL+ beginnt mit einem Skandal: Emmy Russ ist schockiert über die hemmungslose Action ihrer Mitstreiter. Bereits in der ersten Doppelfolge eskaliert das Geschehen, inklusive BoomBoom Room und wilden Knutschereien. Wie wird es weitergehen?

Auftakt der neuen Staffel "Gefühlt hat jeder mit jedem rumgemacht", fasste Laura Lettgen (28) den ersten Abend der neuen "Are You The One? – Reality-Stars in Love"-Staffel (RTL+) zusammen. Trash-TV-Fans älteren Semesters erinnern sich vielleicht noch an den Aufschrei, der 2000 durch die Republik ging, als es im RTLZWEI-Format "Big Brother" erstmals zu Geschlechtsverkehr in einer TV-Show gekommen war. Darüber können heutige Trashies nur noch müde lächeln. Doch so wild wie in dieser ersten Doppelfolge geht es dann doch selten zu.

Während der Großteil des AYTO- Casts das wilde Treiben auf Ko Samui in Thailand genoss, war Emmy "Ich bin die Schönste" Russ (24, u.a. "Beauty And The Nerd", ProSieben) entsetzt ob der Hemmungslosigkeit ihrer Kolleginnen und Kollegen. Eigentlich hatte sie ein Auge auf den ehemaligen "Sommerhaus"-Bewohner Chris Broy (35) geworfen, doch der enttäuschte sie durch seine Pool-Knutscherei mit der oben genannten Laura.

Die wiederum hatte sich darauf – und zuvor auf ein paar heiße Küsse mit Antonino de Niro (27, u.a. "Temptation Island", RTL) – eigentlich nur eingelassen, weil ihr Zunächst-Favorit Nikola Glumac (28, u.a. "Prominent getrennt", RTL) sich dann doch lieber mit Nadja Großmann (24, "Love Fool", RTL+) vergnügte. Wer jetzt schon verwirrt ist, dem sei gesagt: Es gab der Knutsch- und Fummel-Konstellationen noch viele, viele mehr und auch die ersten Bettdecken wackelten bereits in der ersten Nacht, zum Beispiel bei Tim Kühnel (27, u.a. "Prominent getrennt") und Ex-GNTM-Kandidatin Linda Voilet (23).

"Zweiter Tag und schon so ein Drama" Entsprechend war es durchaus nachvollziehbar, dass sich Emmy "wie in einem Swingerclub" vorkam, zutiefst "schockiert" war und prompt fürchtete: "Ich glaube, ich werde traumatisiert sein nach dem Ganzen." Einzig Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidat Ozan Gencel (27) schien ihr als "Perfect Match" noch infrage zu kommen, sei der doch bei der abendlichen Action "clean geblieben". Dass der eher unfreiwillig ungeküsst geblieben war, verschwieg er ihr lieber, um sich keine Chancen zu vermasseln.

Das tat er tags darauf dann beinahe doch, weil er Gabriela Alves Rodrigues (23, "Ex On The Beach", RTL) den Rücken massierte, was Emmy gar nicht gefiel. "Zweiter Tag und schon so ein Drama", verstand der die Welt nicht mehr. Auch Nikola bekam sein Fett weg, weil er Nadja nach intensivster Bett-Action am Folgetag zu wenig Beachtung schenkte, und Jennifer Iglesias (25, u.a. "Promi Big Brother", SAT.1) zeigte sich enttäuscht, dass der kürzlich bei "Prominent getrennt" als Fremdgänger geoutete Lukas Baltruschat (29) der gemeinsamen Nacht im "BoomBoom Room" offenbar weniger Bedeutung beimaß als sie und weiter wild in der Gegend rumflirtete und Popos tätschelte.

Da war doch noch was ... Fast schon unter ging in all dem Fummel-Chaos das Spiel, um das es eigentlich ging: Unter den 20 Kandidatinnen und Kandidaten die zehn angeblich psychologisch ermittelten "Perfect Matches" zu finden und 200.000 Euro abzuräumen. Der Vollständigkeit halber aber sei erwähnt: Aufs Date durften "Temptation Island"-Bad-Boy Marc-Robin Wenz (29) mit Laura L. sowie Nikola mit Österreichs Trash-Export Tara Tabitha (31, u.a. "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", RTL). Ganz romantisch zerschlugen die vier auf einem Schrottplatz ein Auto, bevor sie sich ein kühles Bier gönnen durften.

Die in der Villa Gebliebenen wählten indes Marc-Robin und Laura in die "Matchbox", doch ob man damit bereits das erste "Perfect Match" entlarven würde, wird man erst in der kommenden Doppelfolge erfahren ...