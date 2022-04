RB Leipzig - Glasgow Rangers: Wo wird das Spiel übertragen?

Bundesligist RB Leipzig hat in der Champions League das Achtelfinale verpasst, darf sich nun aber mit der Europa League trösten. Gegner im Halbfinale sind die Glasgow Rangers.

RB Leipzig - Glasgow Rangers live im Stream

Nach dem "Abstieg" in die Champions League setzte sich Leipzig in der Zwischenrunde gegen Real Sociedad durch. Da der Achtelfinal-Gegner Spartak Moskau wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine vom Wettbewerb ausgeschlossen wurde, zogen die Leipziger kampflos ins Viertelfinale ein. Dort setzten sich die Sachsen gegen Atalanta Bergamo durch. Nun trennen nur noch die Glasgow Rangers Leipzig vom Finale. RTL+, der Streaminganbieter der RTL-Gruppe, zeigt das Halbfinal-Hinspiel am Donnerstag, 28. April, ab 20.15 Uhr, Anpfiff ist um 21 Uhr. <<< Europa League: Spielplan und Sendetermine >>>